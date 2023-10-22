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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نادي الزهور يكرم فريق السباحة بعد فوزه بكأس بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة

صدى البلد

كرم مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش فريق السباحة للمسافات الطويلة بعد حصوله على المركز الأول وكأس بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة لمرحلة 15 سنة، والمؤهلة للبطولة الإفريقية في موريشيوس، والتي اختتمت مؤخرًا بالإسكندرية.

واستطاع أبطال سباحة الزهور تحقيق نتيجة مميزة في سباق 5 كم للمياه المفتوحة حيث توج مازن عصفور بالميدالية الفضية محققًا زمنًا قدره 1:02:06.00 ، وحقق شريف رضا المركز الخامس بزمن 1:02:18.00 ، فيما جاء أدهم شادي في المركز السابع محققًا 1:03:10.00 ، ليتوج فريق نادي الزهور بكأس المركز الأول برصيد 61 نقطة.

ويقود فريق السباحة بنادي الزهور إياد خليل رئيس الجهاز، والمدربان عاطف رضوان، و أحمد سيف.

وأقيم التكريم بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، والمستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، وعلي عادل أمين الصندوق، ومحمد مطيع سكرتير عام النادي، وأعضاء المجلس ياسر حفني، والدكتورة نشوى النحاس، والدكتور أحمد عبد الفتاح مساعد مدير النادي للنشاط الرياضي.

الجدير بالذكر أن نادي الزهور يشهد خلال هذه الفترة طفرة غير مسبوقة في نشاط السباحة ضمن الطفرة الرياضية التي يحققها أبطال النادي في الألعاب المختلفة، حيث استطاعت فرق النادي في سباحة المسافات القصيرة حصد 70 ميدالية ببطولة القاهرة الصيفية بواقع 11 ذهبية، و 31 فضية، و 28 برونزية وذلك من مشاركة 34 سباحًا وسباحة في 10 مراحل مختلفة وهي: 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005، 2004، عمومي.

وعبر المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي عن سعادته بالنتائج التي يحققها أبطال السباحة بالنادي مؤكدًا دعمه الدائم لكل لاعبي النادي ومساندته الدائمة لهم من أجل تحقيق إنجازات أكبر ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضًا على المستوى الدولي مع المنتخبات الوطنية المختلفة من أجل رفع اسم مصر عاليًا.

نادي الزهور الزهور بطولة الجمهورية

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