انقسام داخلي خطير.. إجراءات غير مسبوقة من نتنياهو ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتحرك لتحميل جيش الاحتلال مسؤولية الفشل في توقع هجوم حماس قبل أسبوعين، ويتخذ خطوات مثل تعيين متحدث جديد في مكتبه للاتصال بالمراسلين العسكريين بعد أربعة أيام فقط من الحرب.

نتنياهو يجمع الأدلة ضد جيش الاحتلال

وحسب صحيفة “هاآرتس” العبرية، قال أحد المصادر: “نتنياهو بدأ تنفيذ حملته… إنه يجمع الأدلة ضد الجيش، ويشرح في محادثات خاصة لماذا لا يتحمل اللوم، وأنه لم يحصل على المعلومات الاستخباراتية”.

ووفقا لمسؤول آخر، فإنه “من الواضح ما يفعله نتنياهو: لقد تحدثت بالفعل عن قيامه بالتشهير بضباط من مراسل عسكري”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.