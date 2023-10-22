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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس فيفا يشارك في حفل الـ 100 دولة لـ برنامج كرة القدم للمدارس

صدى البلد

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن مشروع برنامج كرة القدم للمدراس، يوحد العالم، ويجعل اللعبة متاحة لكل العناصر الشابة في كل الأرجاء.

وأصبحت بوروندي الدولة رقم  100 التي تشهد تنفيذ برنامج كرة القدم للمدارس، تحت إشراف الفيفا، وذلك في حفل أقيم في ملعب أوروناني في بوغاندا، وحضره جياني إنفانتينو، بجانب وزير شؤون المجتمع والشباب والرياضة والثقافة جيرفيه أبايهو، ورئيس اتحاد بوروندي لكرة القدم، ألكسندر موينجي.

وقال إنفانتينو خلال الحفل :" نحن نوحد العالم بمشروع كروي تعليمي والذي يوفر الفرص للشباب، للفتيان والفتيات على حدٍ سواء في هذا البلد الرائع بوروندي".

وضم وفد الفيفا الذي تواجد في الحفل بجانب إنفانتينو كل من أرسين فينجر رئيس لجنة التطوير بالإتحاد الدولي لكرة القدم وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام إلى جانب مدير الاتحادات الأفريقية الأعضاء بالفيف FIFA  جيلسون فرنانديز وكبير مستشاري كرة القدم يوري دجوركايف.

ويهدف برنامج كرة القدم للمدراس إلى جعل اللعبة في متناول الشباب من خلال دمج أنشطة كرة القدم في منظومة التعليم. ويساهم البرنامج بدعم من اليونسكو في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تمكين الأطفال.

وشهد المشروع منذ إطلاقه لأول مرة في بورتوريكو في عام 2019 توزيع حوالي 1.5 مليون كرة قدم كما يستخدم أكثر من 23 مليون طفل تطبيق كرة القدم من أجل المدارس.

ومن جهته قال أرسين فينجر، إن التعليم يعني منح الشباب فرصة للعب كرة القدم، وقد استثمر الفيفا الكثير وخاصة في أفريقيا، التي هي قارة تعني لنا الكثير ونحن ندير العديد من المشروعات التعليمية فيها.

وأضاف "نتمنى التوفيق  لجميع الأطفال، هذا المشروع ضخم ويهدف إلى منح جميع الشباب فرصة للعب كرة القدم.. آمل أن نرى عدداً كبيراً من اللاعبين الرائعين هنا في بوروندي".

جياني انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم نامج كرة القدم للمدراس بوروندي ملعب أوروناني في بوغاندا بوغاندا

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