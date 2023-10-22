تعرف على موقف موديست من مواجهة سيمبا

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها موديست لاعب الفريق جاءت سلبية.

واطمأن الجهاز الفني على حالة موديست قبل انطلاق مران اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وبدأ موديست اليوم تنفيذ بعض الوحدات التدريبية المنفردة على ملعب التتش، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد عودته أمس من تنزانيا والانتهاء من مباراة سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان على استاد القاهرة مساء الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الأولى داخل القارة.

