عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقوع 28 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الكويت في رفح|شاهد

رفح
رفح

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى الكويت غرب مدينة رفح الفلسطينية.

 

ووفقا للمصادر الصحفية، فإن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة برهوم بمحيط المستشفى الكويتي غرب رفح، مما أدي إلى وقوع شهداء وجرحي.

 

وعلى جانب آخر، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم انتشال 21 شهيداً من جراء الغارات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة.

كما أضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن عدد الشهداء في رفح جنوبي قطاع غزة ارتفع إلى 28 إثر قصف طائرات الاحتلال لـ 4 منازل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلامية، أكثر من 400 شهيد حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الأحد.

 

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الليلة يشهد قطاع غزة أعنف قصف إسرائيلي على القطاع منذ بدء العدوان.

بعد محادثات مع مصر.. بيان عاجل من الصين بشأن الأوضاع في غزة

دخول المساعدات.. بيان عاجل من 6 دول غربية بشأن الصراع في غزة

الاحتلال الاسرائيلي مستشفي الكويت رفح الكويت الغارات الإسرائيلية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

شظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ| ماذا حدث على الحدود المصرية؟.. والمتحدث العسكري يكشف التفاصيل

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه .. أنغام تتلقى رسالة تهديد على هاتفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

صوروا نفسكو فيديو| الكشف عن شبكة "فخ المراهقات" الدولية.. وهذه كواليس استدراجهن وابتزازهن

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

موضوعات متعلقة

اقتحام نابلس وغارات على غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه في ليلة الأحد|شاهد

جنون الاحتلال.. استشهاد 400 شخص في ليلة واحدة بـ قطاع غزة

الأعنف منذ بدء العدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الإندونيسي واستشهاد عاملين

قصف جنوني.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفي القدس ومجمع الشفاء بغزة |صور

لمدة ساعتين.. قصف غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة |شاهد

ترشيحاتنا

أسامة الغزالي حرب: إسرائيل خلقت حماس واليهود ينظرون لمصر باحترام

يثير الرعب واللغط.. العثور على مخلوق بحري غريب| صور

مواصفات رولز رويس بوت تيل التي يمتلكها اللاعب ماورو إيكاردي

هل الاستعاذة تبطل الصلاة ؟.. بـ 4 صيغ تحصن بها من الشيطان

وقوع 28 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الكويت في رفح|شاهد

بعد محادثات مع مصر.. بيان عاجل من الصين بشأن الأوضاع في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها العنب ..أطعمة تمنع انسداد الشرايين والجلطات

علامات بالفم قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

علامات بالقدم مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة| احذر

أشهرها بقع بيضاء على اللسان.. أعراض نقص الحديدعند الحامل

فيديو

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ