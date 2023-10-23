وقوع 28 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الكويت في رفح|شاهد

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى الكويت غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ووفقا للمصادر الصحفية، فإن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة برهوم بمحيط المستشفى الكويتي غرب رفح، مما أدي إلى وقوع شهداء وجرحي.

وعلى جانب آخر، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم انتشال 21 شهيداً من جراء الغارات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة.

كما أضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن عدد الشهداء في رفح جنوبي قطاع غزة ارتفع إلى 28 إثر قصف طائرات الاحتلال لـ 4 منازل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلامية، أكثر من 400 شهيد حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الأحد.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الليلة يشهد قطاع غزة أعنف قصف إسرائيلي على القطاع منذ بدء العدوان.