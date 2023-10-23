أوروبا تبحث مطالبة الاحتلال بهدنة إنسانية في غزة

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، بأن الدول الأوروبية تواصل بحث الحاجة لمطالبة الكيان الصهيوني بوقف إنساني لإطلاق النار، وسط استمرار عدوانه على غزة.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قال لشبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بالرغم من الجهود الأمريكية لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس هناك.

وأشار المسئول الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب وواشنطن يريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أنه لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك حماس.

وأوضح المسؤول لـ CNN، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على طلب أمريكي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من أن ذلك لم يلق قبولا في إسرائيل.