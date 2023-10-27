بسبب دعم الفلـ.سطـينيين .. بيلا حديد تتلقى تـ.هديـ.دات بالـ.قتـ.ل

علقت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد لأول مرة على أحداث غزة بعد فترة صمت طويلة وغير معتادة عليها خلال الأسبوعين الماضيين.

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ونشر موقع TMZ بيان بتصريحات من بيلا حديد تعتذر فيه عن صمتها خلال الفترة الماضية لكنها متأثرة بما يحدث لأهالي غزة.

وقالت بيلا حديد في بيانها إن الأحداث الأخيرة لفتت أنظار العالم إلى الصراع والدمار المستمر منذ سنوات وإن لديها الكثير لتتحدث عنه لكن فيما بعد.

وكشفت بيلا حديد تعرضها لتهديدات خطيرة خلال الأيام الماضية بعد تسريب رقم هاتفهما وشعور أسرتها بالقلق الشديد ما ترتب عليه صمتها لكنها لم تستطع البقاء صامتة أكثر من ذلك في ظل استمرار الصراع.