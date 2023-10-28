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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات إسرائيلية على محيطي مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن في الوقت الراهن ضربات جوية عنيفة على محيطي مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي ومخيم البريج في قطاع غزة.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إن المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها في غزة ومع المرافق الصحية وبقية شركائها بالمجال الإنساني هناك.

وأضاف جيبريسوس في حسابه على منصة "إكس": "هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم، ومن المخاطر الصحية المباشرة على المرضى".

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وحثّ مدير المنظمة على توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سقوط 14 فرداً من أطقمها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الحرب الدائرة في غزة.

وقالت الوكالة في بيان إن إجمالي عدد ضحاياها ارتفع بذلك إلى 53 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري.

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