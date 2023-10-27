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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر للإبادة في قطاع غزة

صدى البلد

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسئولية الكاملة عن المجزرة التي تحدث في غزة، مشيراً إلى أن قطاع غزة يتعرض لمذبحة كاملة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج كل يوم والمذاع على فضائية "on" سقط مئات الشهداء خلال الساعات الأخيرة، حيث يوجد توغل بري فضلا عن القصف الجوي.

وأشار إلى أن آلاف الفلسطينيين في شوارع غزة الآن تحت القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية هي من منح الضوء الأخضر للمذبحة الذي تحدث في قطاع غزة، وسيحاسب كل مجرم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهؤلاء ليسوا بشرا، والعالم مطالب الآن بوقف هذه المذبحة ، فالآلاف في الشوارع تحت القصف ، والكل يتفرج حتى الأمة العربية والإسلامية تتفرج، في انتظار فناء الشعب الفلسطيني، ولكن نقول للجميع "سنبقى هنا".

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