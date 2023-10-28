حركة فتح : مصر والأردن يقدمان جهد غير مسبوق لحماية الوجود الفلسطيني

قال أمين سر حركة فتح فى نابلس، إن القضية الفلسطينية مازالت القضية الأولي للأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن قرار الأمم المتحدة بوقف العنف فى غزة يدل على أن التوجه العالمي ضد الإجرام الإسرائيلي.

وأضاف أمين سر حركة فتح فى نابلس، خلال حواره بالقاهرة الإخبارية، أن مصر والأردن يقدمان جهد غير مسبوق لحماية الوجود الفلسطيني.

وتابع أمين سر حركة فتح فى نابلس: “الكل الفلسطيني موحد وشعبنا لن يرحل من أرضه وسيظل صامدا فى وجه العدوان الإسرائيلي”.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع القرار العربي بشأن غزة، وطالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" بين إسرائيل وحماس، ووصول المساعدات وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

وجرى تمرير مشروع القرار "غير الملزم"، بتأييد 120 صوتاً، واعتراض 14 عضواً بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنع 45 عن التصويت.

كان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أعلن، الخميس، تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية بشأن غزة، وقال إن هذه الخطوة جاءت بعد فشل مجلس الأمن في التوافق حول مشروعي قرارين أميركي وروسي.