إعلام فلسطيني: تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن إعلام فلسطيني يقول، إن هناك تجدد للقصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى لإندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وصرح المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوطن عبارة عن شعب يعيش فيه ومقدرات المجتمع والأرض التي نعيش فوقها، لافتا إلى أنه لكي يعيش المجتمع في استقرار فلابد من الحماية والدفاع عن المقدرات.

واستشهد مفتي الجمهورية بقول الله تعالى في شأن حماية مقدرات الدول قائلا: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (60).

