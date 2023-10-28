عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجازر.. نبيل الحلفاوي يعلق على الأوضاع بغزة

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على الأوضاع في غزة، بعد انقطاع الكهرباء والاتصالات عن القطاع.

وكتب عبر "أكس": "‏إذا لم يقدم مجرمو الحرب في مجازر غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.. فمن الأفضل إلغاؤها فلن توجد قضية أوضح ‏مما يرتكب علنا أمام العالم أجمع”.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن جيش الاحتلال دمر 150 هدفاً تحت الأرض في شمال قطاع غزة.

قطاع غزة

وأشارت قناة القاهرة الإخبارية أن حركة المقاومة حماس كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد .

هدنة إنسانية فورية قطاع غزة


وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع القرار العربي بشأن غزة، وطالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" بين إسرائيل وحماس، ووصول المساعدات وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

 

وجرى تمرير مشروع القرار "غير الملزم"، بتأييد 120 صوتاً، واعتراض 14 عضواً بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنع 45 عن التصويت.

الأوضاع في غزة الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية حركة المقاومة حماس شمال قطاع غزة نبيل الحلفاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

حماس: أفشلنا الهجوم البري على غزة وكبدنا الاحتلال خسائر فادحة

جيش الاحتلال يكشف نتائج اجتياحه البري لغزة

خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

هل يجب قول أذكار الصباح بعد الصلاة مباشرة؟.. الإفتاء توضح

هل الوضوء يغني عن غسل الجنابة.. الموقف الشرعي لمن صلى على هذا النحو

الجيش الإسرائيلي: هذا ما جاءنا من حماس حول صفقة الأسري حتى الآن

بالأسماء.. إعلام فلسطيني يكشف عن المعتقلين خلال اجتياح الاحتلال لغزة

كلاسيكو مثير بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

بعد رفضها سابقا.. الشرطة الإسرائيلية تسمح بمظاهرة الليلة ضد نتنياهو أمام منزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجة بالخضرة.. بمذاق لا يقاوم

تحطم ممشى زجاجي سياحي بإندونيسيا والعواقب مأساوية

محتاجين دعاء.. نجل هاني الناظر يثير الجدل بسبب هذا المنشور

نشرة المرأة والصحة| 7 خرافات عن الكوليسترول.. جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

استبعاد نجمي الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا| فيديو جراف

خناقة جامدة.. أول رد من منى فاروق على سبّها بمول شهير| فيديوجراف

بالتمايل وضم الشفاه.. فيديو يوضح شخصية جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقصفون غزة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ