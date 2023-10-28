مجازر.. نبيل الحلفاوي يعلق على الأوضاع بغزة

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على الأوضاع في غزة، بعد انقطاع الكهرباء والاتصالات عن القطاع.

وكتب عبر "أكس": "‏إذا لم يقدم مجرمو الحرب في مجازر غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.. فمن الأفضل إلغاؤها فلن توجد قضية أوضح ‏مما يرتكب علنا أمام العالم أجمع”.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن جيش الاحتلال دمر 150 هدفاً تحت الأرض في شمال قطاع غزة.

قطاع غزة

وأشارت قناة القاهرة الإخبارية أن حركة المقاومة حماس كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد .

هدنة إنسانية فورية قطاع غزة



وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع القرار العربي بشأن غزة، وطالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" بين إسرائيل وحماس، ووصول المساعدات وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

وجرى تمرير مشروع القرار "غير الملزم"، بتأييد 120 صوتاً، واعتراض 14 عضواً بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنع 45 عن التصويت.