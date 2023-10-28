ناجى الشهابي فى مؤتمر جماهيرى بالمحلة الكبرى: نؤيد إعادة انتخاب الرئيس السيسي

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى في كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الشعبى الذى أقيم بالمحلة الكبرى تأييد الحزب للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ودعم الدولة المصرية فى مواقفها الحاسمة لحماية الأمن القومي المصرى وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

مشيرا في كلمته إلى أن الأيام التى نعيشها الآن ليست فارقة فقط لمصرنا الحبيبة بل فارقة فى تاريخ الأمة العربية بأكملها ولا الغالى إذا قلت انها ايام فارقة فى تاريخ الإنسانية كلها قائلا: “فى هذه الأيام نواجه ذلك العدو المتغطرس الذى يحتل الأراضي الفلسطينية ونحن مع تحريرها من البحر الى النهر وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس عربية فلسطينية” ، مؤكدا أنه إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية يديها عن اسرائيل ستموت إسرائيل وتختفى.

كما أكد ناجى الشهابى أن مصر فى قلب هذه المعركة لافتا أن التاريخ سيسجل للرئيس عبد الفتاح السيسى أن مواقفه الواضحة والحاسمة التى كشفت المخطط الصهيو أمريكى غربى هى التى أوقفت مخطط تصفية القضية الفلسطينية الذى كان يهدف إلى تهجير اهل قطاع غزة إلى سيناء وأهل الضفة الغربية إلى الأردن وذلك لإعلان أن الأراضي الفلسطينية بأكملها أرض يهودية.

وأكد الشهابى أن الوقفة الشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسى قضت على احلام الصهاينة بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتحويلها إلى أرض بدون شعب.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى تقدير الشعب الفلسطينى لموقف الرئيس السيسى منوها إلى ما قاله إسماعيل هنية رئيس السلطة الفلسطينية ، حيث وجه الشكر والتحية لمصر قيادة وشعبا وحكومة معلنا أن قرار مصر هو قرارهم .

وأضاف رئيس حزب الجيل: لذلك نحن نؤيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة جديدة لأننا نرى فيه الرئيس الأمين والمخلص والقوى القادر على الحفاظ على حدود البلاد وحماية أمنها القومى.

واستعرض الشهابي إنجازات الرئيس السيسى المختلفة فى السنوات العشر الأخيرة فى مجال البنية التحتية وإقامة أحدث شبكة الطرق والمرافق والكبارى والانفاق فى العالم والاهتمام بالصناعة والزراعة والإنتاج الصناعى والزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وترشيد الاستيراد وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية وانهاء غربة سيناء عن الوادى بربطها بشبكة من الإنفاق لاول مرة فى التاريخ.

وتوقف رئيس حزب الجيل أمام انجاز عظيم حققه الرئيس السيسى ، مؤكد الشهابي أنه كان حلم شخصى له طالب به كثيرا تحت قبة مجلس الشورى ، لافتا إلى أنه كان حلم كسر احتكار امريكا لتسليح الجيش المصرى الذى كبلتنا به منذ تفاق السلام المعروف باتفاقية كامب ديفيد وأكد الشهابي أن الرئيس السيسى بحكمة وحنكة واقتدار استغل عدم تنفيذ إدارة الرئيس الأمريكى أوباما للعقود التى وقعها مع الجيش المصرى ورفض تصليح طائرة الاباتشى بل رفضت تسليم مصر الطائرات المتعاقدة معها عليها وقام باعظم انجازاته على الاطلاق وذلك بتنويع مصادر السلاح وتسليح الجيش المصرى باحدث أسلحة الترسانة الغربية وايضا باحدث أسلحة الترسانة الشرقية فأصبح الجيش المصرى هو الجيش التاسع على مستوى العالم وامتلكنا أسطول بحرى شمالى يحمى مصالحنا فى البحر المتوسط واخر أسطول بحرى جنوبى يحمى مصالحنا فى البحر الأحمر وجعل من مصر قوة إقليمية عظمى و قوة محورية وصاحبة اقوى قوة ضاربة فى الشرق الأوسط.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى مسئولية المجتمع الدولى عن المجازر الوحشية التى يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلى على اهلنا الابطال فى غزة وباقى عموم فلسطين ، لافتا إلى أن الفيتو الأمريكى لمنع صدور قرار من مجلس الأمن الدولى يوقف إطلاق النار والعدوان الوحشى هو تصريح للحكومة المتطرفة اليمنية لاسرائيل لاستمرارها فى الغارات الوحشية على المدنيين فى غزة ، مشيرا إلى أن الفيتو الأمريكى بمثابة ضوء أخضر الاجتياح البرى لقوات جيش الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن هذا الاجتياح البرى سيتكسر امام بسالة وشجاعة المقاومة الفلسطينية وستنزلت به خسائر فى الجنود وفى المعدات من الدبابات والعربات المدرعة وإسقاط الطائرات العسكرية.

وأضاف الشهابي أنه مع أهمية أصدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 صوت "دولة" ورفض 45 دولة لوقف النار وعمل هدنة إنسانية إلا أن هذا القرار غير ملزم وان يمكن اعتباره انتصارا لجهود مصر والمجموعة العربية منوها إلى أنها ظهرت بموقف عربى واحد داعيا لوقف العدوان الاسرائيلى الوحشى ورفضا لتصفية القضية الفلسطينية وقتل المدنيين.

وأكد رئيس حزب الجيل أن موقف مصر المبدئى والثابت والواضح الذى أعلنه الرئيس السيسى منذ السابع من أكتوبر الماضى كان له الفضل فى إحياء القضية الفلسطينية من جديد وتكوين موقف عربى مساند للقضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الكبرى التى تدور فى فلكها لدولة الاحتلال والعدوان الوحشى يؤكد أزدواجية المعايير وأنها تكيل بمكيالين ، مشددا على أن مواقفها لم تؤثر فى عضد المقاومة الفلسطينية وإصرارها على تحرير أرضها العربية المقدسة.

وتحدث فى المؤتمر من قيادات الحزب كل من لواء طبيب حمدى عبد اللطيف الأمين العام للحزب والمهندس عبد الصمد سليمان نائب رئيس حزب الجيل ومشيرة حسين الأمين العام المساعد للحزب و أمينة المرأة ود حسن هجرس أمين الدقهلية وأنور محمد عضو اللجنة العليا وعلي حماد أمين عمال حزب الجيل و محمد عبد النعيم عضو اللجنة العليا و الحاج نصر الشهابي المشرف العام على وسط الدلتا و أشرف حسن الرفاعي أمين محافظة الغربية و المهندس عبد الرحمن الصباغ أمين تنظيم الغربية.

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