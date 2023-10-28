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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للكاراتيه يحقق 6 ميداليات متنوعة في بطولة العالم بالمجر

منتخب مصر
منتخب مصر

حقق المنتخب المصري للكاراتيه 6 ميداليات متنوعة حتى الآن، في منافسات بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر، في مدينة بودابست بالمجر.

واستطاع اللاعبون تحقيق 6 ميداليات متنوعة، بواقع ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية.

وتوج عبد الله ممدوح بالميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن 75 كجم، كما حقق يوسف عماد الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن 84 كجم.

وحقق طه طارق الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن +84 كجم.

وحصدت نورسين علي الميدالية البرونزية عقب فوزها على بطلة تونس بنتيجة 6-2 في منافسات كوميتيه وزن -61 كجم.

كما حققت اللاعبة منة شعبان الميدالية البرونزية في منافسات فردي سيدات وزن+68 كجم، وحصدت ريم سلامة الميدالية البرونزية بعد فوزها على بطلة الصين في منافسات كوميتيه وزن -50 كجم.

بينما حقق اللاعب عمرو علاء المركز الخامس في منافسات كوميتيه وزن -60 كجم، وأيضا احتل كريم غالي المركز الخامس في منافسات الكاتا فردي رجال.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري 22 لاعب ولاعبة، حيث تضم قائمة اللاعبين كلًا من: “عمرو علاء حسين في وزن 60 ك، علي محمد الصاوي في وزن 67 ك وجماعي، عبد الله ممدوح في وزن 75 ك وجماعي، يوسف عماد في وزن 84 ك وجماعي، طه طارق في وزن +84 ك وجماعي، عبد الله هشام في جماعي، أحمد رجب المصري في جماعي، عمر أشرف مصطفى في جماعي“.

كما تضم كلا من: “صلاح الدين محمد في كاتا فردي رجال، زياد محمد عبد الرحمن في كاتا جماعي رجال، عبد الرحمن هشام في كاتا جماعي رجال، مصطفى محمد الغباشي في كاتا جماعي رجال“.

بينما تضم قائمة اللاعبات كلًا من: “ريم أحمد رمزي في وزن 50 ك، أحلام حمدي في وزن 55 ك وجماعي، نورسين محمد في وزن 61 ك، علا متولي في وزن 68 ك، منة شعبان في وزن +68 ك وجماعي، سهيلة أحمد في كوميتيه جماعي، دهب ياقوت في كوميتيه جماعي، آية هشام في كاتا فردي سيدات وجماعي، أسماء مجدي في كاتا جماعي، ونهى عمرو في كاتا جماعي“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المجر عصام الدين عبد الرؤوف، كما يتواجد مع المنتخب خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، وشعبان عبد الله إداري، ومراد عبد اللطيف رئيس الجهاز.

ويقود المنتخب المصري فنيًا عبد الفتاح عيسى، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال، وهاني شاكر السيد مدرب كوميتيه سيدات، وإبراهيم مجدي مدرب كاتا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا.

المنتخب المصري للكاراتيه منتخب المصرى

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