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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس قوى عاملة النواب: نشيد برسائل الرئيس السيسي في المعرض الدولي للصناعة

صدى البلد

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية والتي انقسمت إلي قسمين، وحملت رسائل قوية للداخل والخارج تهم الشعب المصري والمنطقة العربية والمجتمع الدولي أيضًا.

وقال النائب "عبد الفضيل" أننا عمال مصر الذين يمثلون 30 مليونا؛ نثمن على تأكيدات الرئيس السيسي أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس ؛ بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم، وأنها حريصة على استقرار المنطقة، وأنها حريصة على أن تلعب دورا ايجابيا في القضية الفلسطنية، وان حادثتا طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة.

 

وأشار النائب "عبد الفضيل" إلي أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أنه حذر مرارا وسابقا من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة بأكلمها، وحماية المدنيين، وفي نفس الوقت رحب  بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار وعقد هدنة في غزة.  

 

وأثنى النائب "عبد الفضيل" على جهود الدولة المصرية على ما تبذله من جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم، وإيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة يمكن خلالها إعادة تقييم الأوضاع والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحمي الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

 

وقال رئيس لجنة قوي عاملة النواب : إن الرئيس تحدث في القسم الثاني من كلمته علي تطوير الصناعة المصرية،  وأنها تؤكد أنه لدية رؤية ودراية كاملة بملف الصناعة المصرية، مشددا على ضرورة تأهيل العامل وزيادة وعيه لأن ذلك من العناصر المهمة لإحداث نقلة في مجال الصناعة ، كذلك توعية الطلاب في المدارس بأنهم مسئولون عن نجاح وتطوير المؤسسات .

 

وثمَّن النائب "عبد الفضيل" ، رسالةَ الرئيس السيسي للمصريين في الداخل ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، وحرصة على تذليل أية عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، مشيرا إلي أن الهدف الأكبر هو أن تغطي الصناعة احتياجات السوق المصرية وتلبية احتياجاتها، مؤكدا سعيه لتنويع مكونات المنتج المحلي بالصناعات،طالبا من الحكومة التنسيق لاعادة تخصيص الأراضي المتاحة امام المستثمرين، لتوفير الجهد والتمويل لهم لاحداث نقلة في المجال الصناعي .

 

كما  أكد الرئيس السيسي في رسائله للمصريين بالداخل، استعداد الحكومة لتأهيل جميع المدارس لتقوم بدورها في خدمة الصناعة ، مشيرا في هذا الصدد لتوفير 100 مدرسة للتعليم الفني.

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