عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب المصرين الأحرار: ما يحدث في غزة تصفية عرقية

غزة
غزة

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن رفض الشعب الفلسطيني للتهجير وثباته في أرضه، أكبر دليل أن الشعب الفلسطيني يحارب حرب وجودية أكون أو لا أكون.

 

خبير علاقات دولية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بحق أهالي قطاع غزة

وزير الاتصالات الإسرائيلي : سنمنع إيلون ماسك من دعم غزة بخدمات الإنترنت

 

وقال عصام خليل في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز"، إن  دور الدولة المصرية ثابت وتاريخي في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دورها لا يقبل للمزايدة، فمنذ عام 1948 ضحت بالكثير سواء نفط وموارد أو جنود.

 

وأضاف عصام خليل:" ما يحدث في غزة ما هي إلا تصفية عرقية، حيث تخطت ما يسمى بجريمة حرب".

 

وأضاف عصام خليل:"  النظام العالمي قد سقط أمام الشعوب، وهذا ما نشاهده من مظاهرات في الكثير من البلدان، وحتى الداعمة للكيان الإسرائيلي.

 

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الجمعة، مداهمات مستهدفة داخل قطاع غزة، شملت ضربات جوية ومدفعية في منطقة الشجاعية، واستهدفت البنية التحتية لحركة المقاومة الفلسطينية. ​​

المصريين المصريين الأحرار فلسطين غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة تعلن نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

في انتظار الإشارة.. فودافون أحد خيارات سكان غزة للتواصل مع العالم

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

ترشيحاتنا

كل الاحتمالات مطروحة.. جيش الاحتلال يهدد بقصف مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال: بيان المقاومة الفلسطينية يعتبر حرب نفسية علينا

غلق جزئي.. الطرق والكباري تصدر بيان مهم بشأن سيول طريق سفاجا / قنا

شوط أول سلبي بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الأعلى للأجور قرّر | نيفين منصور تعلن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص

الصحة العالمية: 7 مستشفيات كبرى في غزة مهددة بالإخلاء القسري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها التوت.. 10 أطعمة تخلصك من الاسهال

أطعمة تعالج فقر الدم والأنيميا للحامل .. أهمها العسل الأسود والشمندر

طريقة عمل مخلل الليمون بأسهل الخطوات

أطعمة تساعد على تحسين صحة القلب.. تعرف عليها

فيديو

بسبب هاشتاج starlinkforgaza.. إيلون ماسك يتعهد بحل أزمة قطع الاتصال والانترنت عن غــ زة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ