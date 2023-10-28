رئيس حزب المصرين الأحرار: ما يحدث في غزة تصفية عرقية

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن رفض الشعب الفلسطيني للتهجير وثباته في أرضه، أكبر دليل أن الشعب الفلسطيني يحارب حرب وجودية أكون أو لا أكون.

وقال عصام خليل في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز"، إن دور الدولة المصرية ثابت وتاريخي في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دورها لا يقبل للمزايدة، فمنذ عام 1948 ضحت بالكثير سواء نفط وموارد أو جنود.

وأضاف عصام خليل:" ما يحدث في غزة ما هي إلا تصفية عرقية، حيث تخطت ما يسمى بجريمة حرب".

وأضاف عصام خليل:" النظام العالمي قد سقط أمام الشعوب، وهذا ما نشاهده من مظاهرات في الكثير من البلدان، وحتى الداعمة للكيان الإسرائيلي.

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الجمعة، مداهمات مستهدفة داخل قطاع غزة، شملت ضربات جوية ومدفعية في منطقة الشجاعية، واستهدفت البنية التحتية لحركة المقاومة الفلسطينية. ​​