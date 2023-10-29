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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 29 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

توقعات الابراج وحظك
توقعات الابراج وحظك اليوم

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن توقعات الأبراج و حظك اليوم بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة البحث الدولية “جوجل”.

ونعرض لكم في هذا التقرير توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

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توقعات برج الحمل يوم الاحد 29 أكتوبر 2023
تشعر بداخلك بطاقة هائلة ولكن سرعان ما تنفد هذه الطاقة مع أول مهمة تقوم بها ، والانفعال والإحباط المتزايد قد يبعدك عن الأصدقاء، والأطفال، وشخص مهم بالنسبة لك ، وفي ظل هذه الظروف اليوم ننصحك بممارسة بعض التمارين كاليوجا أو الأيروبيكس.

توقعات برج الجدي يوم الاحد 29 أكتوبر 2023
تمر أحداث هذا اليوم بهدوء نسبي، ولهذا السبب ستشكو بعض التأخير في الانطلاق، وربّما تستاء من رؤيتك تقدّم الآخرين. تعاني تراجعا بسيطا في حياتك العاطفية. تستعيد تفاؤلك أواخر اليوم وتعيش لحظات جميلة مع الحبيب وتطمئن هواجسك، وتعطي صورة حسنة ويتكون لدى الحبيب انطباع بأنك مستعد لأي شيء في سبيل حماية الروابط ودعمها.


توقعات برج الجوزاء يوم الاحد 29 أكتوبر 2023

الغيرة تؤدي إلى تدهور علاقتك العاطفية، بل ربما تؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك حاول أن تتجنبها من خلال التقرب والتواصل مع الحبيب. هذا هو الوقت الأنسب لتبذل جهودك كي تحول المساوئ إلى مزايا. التصالح أفضل بكثير من البعد والغضب.

توقعات برج القوس اليوم الاحد 29 أكتوبر 2023

تحضر اليوم عيد ميلاد أو حفل زفاف تلتقي فيه ببعض الأصدقاء الذين لم ترهم منذ وقت طويل. تشعر بتحسن في حالتك الصحية فور رؤيتهم والتحدث معهم. ستعرف بعض الأخبار الجديدة منهم. هناك شخص ما حزين جدا وبحاجة إلي مساعدتك


توقعات برج الاسد يوم الاحد 29 أكتوبر  2023

توقع اليوم سماع بعض الأخبار السارة التي تتعلق بأوضاعك المالية. ربما تحصل على علاوة في العمل.. ربما تطرأ بعض التغيرات على حياة صديقة لك وتنتظر دعمك ومساعدتك , يجب أن تستمع اليوم إلى غيرك بدلا من أن تقدم النصائح. يجب أن تسيطر على نفسك وعلى أعصابك بقدر الإمكان.


توقعات برج الثور يوم الاحد 29 أكتوبر  2023

انطلق في استثماراتك بشجاعة ، ناقش بعض المواضيع الحساسة والعالقة مع الحبيب وتوصلا إلى حلول إيجابية. انظر إلى الأوضاع من حولك بطريقة إيجابية لتشعر بالطمأنينة ،  واثبت  للجميع أنك تملك الكفاءة والخبرة


توقعات برج السرطان يوم الاحد 29 اكتوبر  2023
عليك أن تثق في قدراتك وتعتمد على نفسك. ابتعد عن العناد واستمع إلى ما يقوله الحبيب فقد يكون على صواب. احذر من الانفعال ولا تتفوه بكلام قاس قد يجرح المحيطين بك , لا يمكنك الحصول على أي نتيجة إيجابية إذا تابعت الاتكال على الآخرين.

توقعات برج العذراء يوم الاحد 29 اكتوبر  2023
قد تفشل في إكمال عملك وربما تتعرض لاتهامات عشوائية أو لتراجع في حياتك المهنية. تواجه رأي شريك أو شخص غريب بشكل استفزازي فكن حذرا. تكثر التحديات على مختلف الأصعدة الناشطة في حياتك سواء كانت دراسية أم عاطفية أم مهنية أم اجتماعية. تشعر بثقل المسؤوليات وتكون جميع تحركاتك تحت الأضواء فلا تقف مكتوف اليدين بل سارع إلى طلب المساعدة.

توقعات برج الميزان يوم الاحد 29 اكتوبر 2023
تكتسب  خبرات جديدة في مجال العمل، ربما تفكر في الأمر بجدية وتقوم بالتسجيل في بعض الدورات التدريبية التي تتعلق بمجال العمل. تفهم كل ما تقرأه ولذلك ستتقدم بشكل سريع وغير مسبوق في العمل.

توقعات برج العقرب يوم الاحد 29 اكتوبر 2023

تحتل الشؤون المالية واجهة اهتماماتك وتكون في سباق مع الوقت. تكثر المشاغل والأعمال والتحركات هذا اليوم وتتلون بألف لون، فتشهد فترة من الديناميكية والاتصالات الغنية والصدف المفاجئة، والتي قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة.

توقعات برج الدلو يوم الاحد 29 اكتوبر 2023

يوم جميل يساعدك على الدخول في مشروعات جديدة مع أشخاص مميزين. الالتقاء بالأصدقاء والحبيب يساعدك على طرح أفكار لمشاريع جديدة ومختلفة من شأنها أن تزيد طاقتك وحماستك. يجب أن تفكر بجدية في أهدافك طويلة المدى اليوم. ربما لا يتفق معك عدد من الأشخاص ولكن لا تقلق لأن هناك مجموعة أخرى ستتفق معك في الرأي.


توقعات برج الحوت يوم الاحد 29 اكتوبر 2023
الأعمال تسيطر على حياتك اليوم بشكل مكثف , والضغوط تبدأ من الصباح الباكر ولا تتركك حتى ساعة متأخرة لكن الجميل أنك سعيد ولا تبد أي ردود فعل من جهتك كالتذمر كما أن النجاحات ستجعلك أكثر سعادة. في المساء الأوضاع العاطفية لا بأس بها لكنك تفضل الخروج مع الأصدقاء بدلا من حبيبك.

ابراج توقعات الأبراج وحظك برج الأسد برج الميزان برج العقرب برج الحمل برج القوس برج السرطان

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