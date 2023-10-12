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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة تؤدي إلى التهاب المفاصل ..تعرف على الأعراض وطرق الوقاية

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

 

يحتفل العالم فى يوم 12 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لالتهاب المفاصل للتوعية بالمرض والاكتشاف المبكر للأعراض، حيث يمكن أن يكون ألم المفصل ناتجًا عن العديد من الأسباب المختلفة ..فأصبحت أوجاع وألام المفاصل شائعة بشكل كبير .. لذلك نرصد أسباب التهاب المفاصل واعراضه وطرق الوقاية منه ،وفقا لموقع healthdirect.

أعراض مرض التهاب المفاصل


ألم في منطقة الركبة ، وخاصة أثناء صعود الدرج أو النزول منهؤ، الجلوس على الركبة ، المشي لمسافات طويلة مما قد يزيد من شدة الألم.
وجود حالة تيبّس و تصلّب في مفصل الركبة ، و كذلك وجود صوت يصدر منها.
الشعور بالضعف في الركبة.


يعتبر الالتهاب المفاصل العظمي شكل من أشكال التهاب المفاصل وهو أكثر شيوعًا، وغالبًا يحدث في مفاصل اليدين والوركين والركبتين، فمع التقدم بالعمر يبدأ غضروف المفصل في الانهيار، ويبدأ العظم الأساسي في التغير، عادة ما تتطور هذه التغييرات ببطء وتزداد سوءًا بمرور الوقت، يمكن أن يسبب الألم والتصلب والتورم، وفي بعض الحالات يتسبب في العجز، ويصبح البعض غير قادرين على القيام بالمهام اليومية أو العمل. وليس فقط كبار السن يُصابوا بالتهاب المفاصل. لكن هذا الحالة المرضية يمكن أن يُصابَ بها الأشخاص من مختلف الأعمار.

أنواع التهاب المفاصل


هناك نوعان رئيسيان من التهاب المفاصل، وهما
التهاب المفاصل الروماتيزمي
يتسبب في هذا النوع من التهاب المفاصل استهداف النظام المناعي للمفاصل في الجسم. لذلك، فإن التهاب المفاصل الروماتيزمي يتسبب في آلم المفاصل في كل جسم المريض. ففي هذا النوع يستهدف النظام المناعي بطانة المفاصل، فيجعلها تَضْعُفُ. تؤثر هذه الحالة المرضية على مفاصل كلا جانبَيْ الجسم. لذلك فإن كلا الركبتين والكوعين والرسغين (المرفقين والمعصمين) تصاب معًا, كما أن الالتهاب الذي تتسبب به هذه الحالة المرضية يمكن أن يسبب تضرر في أعضاء أخرى مثل الجلد والرئتين والقلب وغير ذلك.

التهاب المفصل التنكسي (داء الفصال العظمي)


من بين كل أنواع التهابات المفاصل، فإن التهاب المفصل التنكسي هو أكثرها شيوعًا. ويتسبب به بَلَى وتآكل الغضاريف المحيطة بأطراف عظام المريض المصاب به. و يمكن أن يُصابَ به أي مفصل في الجسم لكنه أكثر شيوعًا في المفاصل التي تحمل معظم الوزن مثل الركبتين والقدمين. تتضمن المفاصل الأخرى التي تشيع الإصابة بالتهاب المفاصل فيها مفاصل اليدين.

 

أعراض أخرى لـ التهاب المفاصل:


تختلف أعراض التهاب المفاصل بحسب نوع الالتهاب المصاب به المريض.
أعراض التهاب المفاصل الروماتيزمي
تتضمن أعراض الروماتويد :
آلام المفاصل
تخشب وتيبس المفاصل
تورم مفصلي ناتج أو ثانوي
نقصان في مدى الحركة

تتضمن الأعراض الأخرى:
الإرهاق والإعياء
الضعف
الحمي
فقدان الوزن

أعراض التهاب المفصل التنكسي 


تتضمن أعراض التهاب المفصل التنكسي (داء الفصال العظمي) ما يلي:
ألم وتصلب وتيبس المفاصل
محدودية مدى حركة مفاصل معيَّنة
صوت قرقعة عند تحريك المفصل المصاب
التهاب المفاصل
عدم استقرار المفصل
تظهر المفاصل مشوهة قليلًا أو أكبر من المعتاد
الضعف
الهزال العضلي وفقدان الكتلة العضلية

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أسباب التهاب المفاصل


تختلف أسباب التهاب المفاصل من نوع إلى آخر أيضًا.


أسباب التهاب المفاصل الروماتيزمي
حيث أن التهاب المفاصل الروماتيزمي (الروماتويدي) هو حالة خلل مناعي ذاتي، فإن هذا يعني أنه يحدث بسبب أن النظام المناعي للجسم يستهدف على نحو خاطئ أنسجة الجسم السليمة، فيرسِل أجسامًا مضادة لمهاجمة بطانة المفاصل أو غشائها الزليلي مما يجعلها تلتهب. يمكن أن يمتد هذا الضرر والتلف في آخر الأمر إلى العظام والغضاريف المحيطة. إن سبب رد الفعل المناعي هذا غير معروف رغم ذلك.

أسباب التهاب المفصل التنكسي (داء الفصال العظمي)
أسباب التهاب المفصل التنكسي (داء الفصال العظمي) غير واضحة. رغم ذلك، فهناك عدد من عوامل خطر الإصابة التي يمكن أن تزيد من احتمالات إصابة الشخص بهذا المرض.


علاج التهاب المفاصل


يعتمد علاج التهاب المفاصل على التقليل من الشعور بالألم، والتقليل من الضرر الناتج قدر الإمكان، وتحسين، أو الحفاظ على وظيفة المفصل، وذلك عن طريق الأدوية، والعلاج الطبيعي، أو تثقيف المرضى، وأحيانًا الجراحة.


طرق الوقاية من التهاب المفاصل


لا توجد طريقة للوقاية، لكن من الممكن التحكم بعوامل الخطر باتباع التالي: 
​الحفاظ على الوزن الصحي باتباع نمط غذائي صحي.
المحافظة على ممارسة النشاط البدني.
الإقلاع عن التدخين. 
حماية المفاصل من الإصابات عن طريق القيام بتمارين خاصة لها.
التأكد من خلو موقع العمل من مخاطر السقوط، مع توفر المساحة، والمعدات والأدوات التي تناسب القدرة البدنية.

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