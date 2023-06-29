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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد لن تتخيلها لشوربة الكوارع.. تجدد خلايا البشرة وتعالج خشونة المفاصل

الكوارع
الكوارع

الكوارع من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، ويتم تناولها خلال عيد الأضحى وشوربة الكوارع لها فوائد كثيرة، ويختلف مذاق شوربة الكوارع حسب نوع الكوارع المستخدمة فهناك كوارع الكندوز وهي كبيرة الحجم نوعا ما ولكن الكوارع البتلو وهي المفضله دائما وصغير الحجم وطعمها مميز وسهلة الطهي ، نرصد اهم فوائد شوربة الكوراع علي الجسم ..

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فوائد شوربة الكوارع

 

⁃ تساهم في تقوية العظام وتسهم في علاج خشونة المفصل لما تحتويه من مواد بروتينية مفيدة لتكوين العظام.


⁃ تحتوي شوربة الكوارع علي كالسيوم وماغنيسيوم وفسفور تساعد في الحد من التهابات المفاصل وتقوي العظام.
 

- تحتوي الكوراع على مادة الكيندروتين سلفات بشكل رئيسي، وهذه المادة تساعد في ليونة المفصل، وتعالج خشونة الغضاريف.
 

⁃ تساعد هذه المادة في تجديد خلايا البشرة، وتجعلها تبدو نضرة، وصحية، وتزيل آثار الشحوب، وتحد من ظهور التجاعيد المبكرة.
 

⁃ تدعم حركة الأوعية الدموية، وتساعد في تنظيم ضبط الدم في الجسم، فتمنع من ارتفاعه خصوصاً للمرضى الذين يعانون بشكل مستمر من ارتفاع ضغط الدم.
 

⁃ تعالج مشاكل الشرايين التاجية، وتحمي القلب من الإصابة بالجلطات المفاجئة.
 

⁃ تعالج أيضاً مرض الصدفية، وتيبس الجلد، ويقي من الإصابة بالحساسية، والأكزيما.
 

⁃ تمد الجسم بكميات كبيرة من السعرات الحرارية المسؤولة عن إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية.
 

⁃ تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من تكون الجذور الحرة المسببة للسرطانات.
 

⁃ تحتوي كذلك على مادة الهيالورونيك والتي تمد البشرة بالرطوبة، والمعادن الأساسية اللازمة لصحتها، ونعومتها.
 

⁃ تساعد في تعزيز عملية الهضم، وتزيد من حركة المعدة، والأمعاء.
 

⁃ تساهم في تحسين الحالة النفسية، وتعديل المزاج العام.

الكوارع المزاج العام الهضم المعدة الهيالورونيك لسعرات الحرارية الشرايين

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