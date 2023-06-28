فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

الممبار أكلة مصرية مشهورة جدًا ، ومن الاكلات المفضلة للجميع كبار وصغار ، فلا تخلو مائدة من وجود المحاشي التي يكون من ضمنها الممبا خاصة في المناسبات بشكل كبير ، وفي عيد الاضحي بصفة خاصة يكون هناك اجماع علي تناول الممبار خاصة بعد ذبح الاضحية مباشرة ، وللمبار فوائد كثيرة وغير متوقعة نرصد بعضها في هذا التقرير

فوائد الممبار

⁃ يحتوي 100 جرام من الممبار على 1.6 مليجرام من الزنك، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، ونمو الخلايا والتئام الجروح، ومعالجة الكربوهيدرات إلى طاقة، لذلك يجب على الرجال تناول 11 مليجرام منه، والنساء 8 مليجرام

⁃ يعتبر الممبار من الأطعمة الغنية بالفسفور، الذي يحافظ على صحة العظام والأسنان

⁃ يساهم في تكسير الدهون والكربوهيدرات، واستخدامها في إنتاج البروتين وإصلاح الخلايا والأنسجة، ما يجعله الاختيار الأمثل للحوامل والمرضعات

⁃ يعتبر الممبار خيارًا مناسبًا لمراقبة الوزن وفقدانه، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية.

⁃ يحتوي الممبار على كمية جيدة من فيتامين B12، وهو فيتامين ضروري لصحة البشرة والشعر والعيون،

⁃ الممبار يدعم الجهاز المناعي ويحمي من الأنيميا.

⁃ يحتوي الممبار على كمية ملحوظة من الفسفور، الذي يلعب دورًا هامًا في صحة العظام والأسنان والامداد بالطاقة.

⁃ ورغم ذلك يجب أن يتم تناول الممبار بحذر وضمن إطار غذائي متوازن ، لانه قد يكون بها أيضًا محتوى عالي من الكوليسترول، ولذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالكوليسترول يجب أن يأخذوا ذلك في الاعتبار عند تناولها.