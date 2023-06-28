نصائح لحفظ لحوم العيد ومنع فسادها داخل الثلاجة

بعد ذبح الأضحية وقبل توزيعها هناك طرق للتعامل مع اللحوم لمنع فسادها او تحولها الى اللون الاخضر وهي بداية فسادها وتصبح غير صالحة .

وتقدم الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للاطباء البيطريين عدة نصائح للمواطنين بعد الذيح وطريقة تخزين اللحوم حتى لا تفسد ونشرت عبر صفحتها علي فيسبوك خطوات كيف نحفظ لحوم الأضحية بشكل سليم ؟ وكيف نمنع فسادها واخضرارها ؟



وقالت عبر صفحتها " بعد ما ذبحنا أضحيتنا ازاي نتعامل مع اللحوم ، وايه هي الطريقة الصحيحة لحفظها ، وما هي المدة السليمة لحفظها ؟

⁃ اللحوم بعد ذبح الأضحية تحتفظ بدرجة حرارة الحيوان المذبوح ، لذلك الخطوة الأولى اننا نقوم بفرد هذه اللحوم على صواني كبيرة بحيث لا تتجمع اللحوم فوق بعضها .

⁃ يجب وضع اللحوم في مكان نظيف بعيدا عن التراب والشمس ، ومتجدد الهواء ، ويمكننا توجيه مراوح عليها ، لمدة أربع أو خمس ساعات لاعطاء فرصة للحوم لحدوث التيبس الرمي ، او تشميع اللحوم ، لكي يزيد الوسط الحامضي نتيجة افراز بعض الأحماض،لانه يعمل كمادة حافظة طبيعية تمنع التكاثر والنمو البكتيري، ويعمل على "تطرية " أنسجة اللحوم وإكسابها مذاقا أفضل .

⁃ بعد ترك اللحوم في الهواء ، نبدأ وضعها في الثلاجة ، وليس الفريزر لمدة عدة ساعات أخرى حتى تكتمل عملية التيبس الرمي ، ونجد قطعة اللحم مشدودة ومتماسكة ودرجة حرارتها نزلت تماما .

⁃ يجب عدم غسل اللحوم قبل التفريز والتجميد ، لان الغسل يتلف التيبس الرمي ، واللحوم تشطف فقط قبل الطهو شطفا سريعا دون نقع حتى لا تفقد قيمتها الغذائية .

⁃ وضعها في اكياس شفافة وليست ملونة ، والبدء في تعبئة اللحوم في كل كيس بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع.

⁃ نضع أكياس اللحوم بعد تفريغ الهواء منها على قدر استطاعتنا حتى نتجنب حروق التجميد ، نضعها في الفريزر مع ترك فراغات بين الأكياس حتى يصل التبريد لقلب اللحوم ولا تتعفن ويبدأ لونها في الإخضرار.

⁃ يجب أن توضع الناحية التي بها الدهون إلى الأعلى حيث ان الدهون سريعة الفساد لذلك يجب ان تتعرض التجميد في وقت أقل .

⁃ واذا كان الفريزر ليس به إمكانية ترك فراغات بين الأكياس ، لابد كل ساعتين من تبديل مكان الأكياس، واللي فوق تحت علشان نمنع فساد واخضرار اللحوم التي بالأسفل .

⁃ يجب مراعاة كفاءة الفريزر على التجميد ، وتجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة ، وعدم فصل الكهرباء عن الثلاجة .

أسباب اخضرار اللحوم ، وفساد رائحتها بعد حفظها

⁃ سوء التبريد

⁃ فصل الكهرباء عن الثلاجة

⁃ تكدس اللحوم فوق بعضها

⁃ عدم تقليب أكياس اللحوم

⁃ تكديس اللحوم والسفر بها مباشرة بعد الذبح

⁃ احتقان اللحوم بالدماء قبل الذبح نتيجة مرض الحيوان بأمراض تسبب الحمى، او سوء معاملة الحيوان اثناء الذبح .