اوعي تشتريها.. علامات تدل على أن اللحوم كبيرة العمر

يحتار الكثير عند شراء اللحمة عند اختيار النوع الافضل كما أن هناك العديد من العلامات التي تمييز اللحم ذات العمر الكبير.
وقالت الدكتورة سماح نوح: اللحم البقرى إن الألياف تتميز بأنها رقيقة وناعمة، بينما الطعم مستساغ لوجود طبقات من الدهون بين الألياف.
وتابعت : اللحم البقرى الكبير، لونه أحمر داكن وملمسه خشن وقوامه صلب ودهنه أصفر فاتح أو داكن.
اللحم الجاموسي: لونه أحمر غامق بعد الذبح مباشرة.
- نستدل على اللحوم كبيرة السن من لونها الداكن وخشونة ملمسها وتظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة فتكون واضحة بارزة
- لون الدهن الأصفر خاص باللحوم البقري اما اذا ازداد صفاره أو تحول إلى اللون البرتقالى فيدل على انها لحوم كبيرة العمر.
- الدهن الجاموسي لونه أبيض لامع أما اللون الأصفر الليموني فيدل على حالة مرضية .
اللحم الجاموسي أخشن من البقري وصعب، الهضم عنه لأن أليافه عريضة
عامة بالاختام
الختم الدائري للحم الصغير سنا المربع الكبير سنا.