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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقتان مذهلتان لتنظيف الكوارع.. سريعة ونتائجها مضمونة

الكوارع
الكوارع

يظل تنظيف الكوارع من اصعب الاشياء ، لانها تحتاج الي طريقة خاص في التنظيف لازالة كل الشوائب العالقة بها ، وازالة الروائح منها ، نقدم لكم طريقتين لتنظيف الكوارع بالبيكربونات ، وطريقة اخري لتنظيفها بالشبة ، وهما طريقتين فاعلتين في تنظيف الكوارع وتؤدي نتيجة مذهلة..

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طريقة تنظيف الكوارع بالبيكربونات

- احضري وعاء كبيرًا وضعي به كمية من الماء، و3 ملاعق تقريبًا من بيكربونات الصوديوم، ثم ضعي الكوارع بها، واتركيها على نار متوسطة الحرارة حتى يتم غليها، ثم قومي بصب الماء، ونزع الشعر.

- بعد ذلك كرري هذه العملية مرة أخرى، ضعي الكوارع مرة أخرى في ماء نظيفة وكمية من بيكربونات الصوديوم، واتركيها على النار حتى تغلى مرة أخرى، ثم صبيها مرة أخرى، وانزعي باقي الشعر العالق بها.

- بعد ذلك قومي بكشط الكوارع بالسكين، عن طريق حكها بلطف حتى تصبح بيضاء ونظيفة وخالية من الشعر تمامًا.

- قومي بدعك الكوارع بكمية من الملح والخل الأبيض جيدًا، للتخلص من الزفارة والرائحة الكريهة العالقة بها، ثم اغسليها مرة أخرى بالماء الجاري.


طريقة تنظيف الكوارع بالشبة:

- احضري وعاء كبيرًا وضعي به كمية من الماء، وكمية من الشبة "من عند العطار"، ثم ضعي بها الكوارع بها، واتركيها على نار متوسطة الحرارة حتى يتم غليها، ثم قومي بصب الماء.

- بعد ذلك ضعي الكوارع مرة أخرى في الماء والشبة، واتركيها على النار حتى تغلي، ثم صبيها مرة أخرى.

- قومي بتنظيف الكوارع بالسكين، عن طريق حكها بلطف حتى يتم نزع الشعر منها تمامًا، وتصبح بيضاء ونظيفة.

- قومي بدعك الكوارع بكمية من الملح جيدًا، للتخلص من الزفارة والرائحة الكريهة تمامًا، ثم اغسليها مرة أخرى.

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