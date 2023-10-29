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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشوم في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بالعصا والشوم، بين ابناء عمومة دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج؛ إثر نشوب مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بين الطرفين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلًا من:" طرف أول فارس م ا ح- 24 سنة- مزارع- مصاب بكدمة بالرأس وأشتباه نزيف بالمخ"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وطرف ثانٍ كلًا من:" محمد ا ا ا- 18 سنة- عامل زراعي- مصاب بكدمة بالرأس، ونجل عمه أبو المعارف ا ا- 19 سنة- عامل زراعي- مصاب بكدمة باليد اليسرى"،  الطرفان ابناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني، عصا شوم، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالعصا المضبوطة بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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