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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية: نعمل جميعا لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إننا نعمل جميعا كل في موقعه لخدمة المواطنين وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم ، مشيرا إلى تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم /الأحد/ لمستشفيي زفتى العام والرمد ؛ للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات ، والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية ، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور أسامة بلبل، ورئيس مركز ومدينة زفتى إبراهيم فايد .

واستهل المحافظ جولته بمستشفى زفتي العام، حيث تفقد عددا من أقسام المستشفى منها قسم الحروق وقسم الحضانات " المبتسرين " ،واستمع إلى شرح تفصيلي لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين بجميع حالاتهم ، وكذلك تفقد أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي، فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية .

واستمع رحمي للمرضى المتواجدين داخل المستشفى؛ للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة ، ومستفسرا من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين .

واستكمل المحافظ جولته بالأقسام الطبية المختلفة بمستشفى رمد زفتي، حيث تفقد بعض عيادات الاستقبال ، والتقى ببعض المرضى والمواطنين المترددين على العيادات التي تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم وانتظام العمل بأقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى، واستمع إلى بعض طلبات المواطنين، موجهاً بسرعة الاستجابة لها.

كما أكد المحافظ أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بزفتى الذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، والاطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.
 

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