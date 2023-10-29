أخبار التعليم .. ‎هيئة الاستشعار عن البعد: انتهاء تدريب 233 طالبًا من جامعة القاهرة.. مدراء جدد للمدارس.. وقرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



جامعة حلوان: نستعين بخبراء لإعداد خريج متميز في كليات الطب

‎أكدت جامعة حلوان أنها تعمل على تطوير البرامج الدراسية بمراحل البكاليريوس والدراسات العليا بالقطاع الطبي بما يواكب سوق العمل ومتطلبات العصر، وتحرص على توفير برامج جديدة تواكب التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.



مدراء جدد للمدارس.. وقرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية 2024

‎عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسى.



بعد افتتاح الرئيس لها|10 صور ترصد بدء الدراسة بمدرسة ابدأ الوطنية اليوم

‎فتحت اليوم مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي أبوابها لأول مرة لإستقبال الطلاب في أول يوم دراسة ، بعد أن تم افتتاحها امس من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



‎البحث العلمي تعلن عن ورشة عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

‎أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس الأكاديمية، وفي إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث المياه والرى عن عقد ورشة عمل بعنوان “دور البحث العلمي والتكنولوجيا في تكيف قطاع المياه في مصر مع التغير المناخى”.



‎التعليم تعلن تفاصيل مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية لعام 2024

‎أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد ومعايير تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

‎هيئة الاستشعار من البعد: انتهاء تدريب 233 طالبًا من جامعة القاهرة

‎أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، حرص الوزارة على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.

