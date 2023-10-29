عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. ‎هيئة الاستشعار عن البعد: انتهاء تدريب 233 طالبًا من جامعة القاهرة.. مدراء جدد للمدارس.. وقرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية 2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة حلوان: نستعين بخبراء لإعداد خريج متميز في كليات الطب

 

‎أكدت جامعة حلوان أنها تعمل على تطوير البرامج الدراسية بمراحل البكاليريوس والدراسات العليا بالقطاع الطبي بما يواكب سوق العمل ومتطلبات العصر، وتحرص على توفير برامج جديدة تواكب التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.


مدراء جدد للمدارس.. وقرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية 2024

 

‎عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسى.


بعد افتتاح الرئيس لها|10 صور ترصد بدء الدراسة بمدرسة ابدأ الوطنية اليوم

 

‎فتحت اليوم مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي أبوابها لأول مرة لإستقبال الطلاب في أول يوم دراسة ، بعد أن تم افتتاحها امس من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .


‎البحث العلمي تعلن عن ورشة عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

 

‎أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس الأكاديمية، وفي إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث المياه والرى عن عقد ورشة عمل بعنوان “دور البحث العلمي والتكنولوجيا في تكيف قطاع المياه في مصر مع التغير المناخى”.


‎التعليم تعلن تفاصيل مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية لعام 2024

 

‎أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد ومعايير تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

‎هيئة الاستشعار من البعد: انتهاء تدريب 233 طالبًا من جامعة القاهرة

 

‎أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، حرص الوزارة على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.
 

أحدث أخبار التعليم اخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة Jobs Education البحث العلمي تفاصيل مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بدء الدراسة بمدرسة ابدأ الوطنية اليوم قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

مجلس الوزراء يوضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

طاردها فى شيراتون .. صاحب محل سيارات ينهش جسد سيدة أجنبية

ترشيحاتنا

تخفيضات تصل الي 25%..رئيس الوزراء يستعرض تقريرا لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

متفوتش الفرصة .. هيونداي توسان بخصم 70%

البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

لائحة اتهام إسرائيلية ضد ممثلة بسبب دعم طوفان الأقصى

مكفرات كبائر الذنوب.. 4 أمور تزيل عنك خطاياك كما تنفض الشجرة ورقها

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

مظاهرات حاشدة في إسبانيا لرفض الهمجية وحرب الإبادة الإسرائيلية.. صور

بسبب تصريحات أردوغان|إسرائيل تسحب سفيرها وبعثاتها الدبلوماسية من تركيا.. ماذا قال؟

في اليوم العالمي للمرض.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف

فيديو

الدولة العبرية تهدد إيلون ماسك بعد موقفه من غـ زة

400 جنيه| تراجع في سعر الذهب اليوم الأحد

ملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. فيديوجراف

لدعمه فلسطين.. منظمة تطالب تيكتوكر أمريكي بدعم إسرائيل مقابل آلاف الدولارات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ