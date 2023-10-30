صحف السعودية| تحذير من الدفاع المدني بشأن الطقس.. وفيصل بن فرحان يتلقي اتصالا من نظيره الإيراني

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وناقش الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، بوزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وفي بداية الاتصال، ثمن وزير الخارجية تأييد الجمهورية الفرنسية لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ 27 أكتوبر 2023، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الوزيران، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لقطاع غزة، إضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وفي خبر آخر، لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مطار ريو برانكو غربي البرازيل.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة انفيرا في ولاية امازوناس.

وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة غابات يصعب الوصول إليها وانفجرت هناك.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات البرازيلية مقتل 14 شخصاً جراء تحطم طائرة في ولاية الأمازون شمالي البلاد.

صحيفة المدينة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان وبحرة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح والخرج والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق ومرات وضرما، وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة لتشمل جدة ورابغ وخليص، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم.

وفي خبر آخر، قام رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري السعدي الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بزيارة لمقر شركة (عِلم) للاطلاع على وضع ومستجدات المشاريع القائمة بين ديوان المظالم والشركة في تطوير البنية الرقمية لديوان المظالم وتنفيذ ما يستجد من خدمات رقمية.

وكان في استقبال اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة عِلم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، الذي قدم عرضاً في مستهل الاجتماع عن الشركة، وطبيعة ووضع مشاريعها مع ديوان المظالم، وفرص التعاون المستقبلية بينهما، كما قُدِمَ خلال الاجتماع عرض مفصل المساند القضائي (لايف) إحدى الخدمات التي يعتزم ديوان المظالم إطلاقها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مساعدة القضاة والإسهام في تجويد أعمالهم وقراراتهم.

وفي ختام الزيارة قام رئيس ديوان المظالم والرئيس التنفيذي لـ(عِلم) بالتجول في مرافق الشركة، وزيارة معمل الأبحاث والابتكار الخاص بها.

صحيفة الوطن

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن تصريحه بأن شركة "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.

وكتب ماسك منشورا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قال فيه: "نحن لسنا سذجاً، ووفقا لمنشوري لم تحاول أي محطة تابعة لـ Starlink الاتصال من غزة، وإذا حدث ذلك فسنتخذ إجراءات استثنائية للتأكد من أنه يستخدم لأهداف إنسانية بحتة".

وأضاف: "وقبل ذلك سنقوم بإجراء فحص أمني مع كل من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية قبل تشغيل ولو محطة واحدة هناك".

جاء ذلك عقب تعرضه لهجوم قوي من قبل وزير الاتصالات الإسرائيلي شولوم كرعي، الذي أدان إتاحة ماسك لمنظمات الإغاثة الدولية استخدام خدمات "ستار لينك"، وأعلن قطع إسرائيل علاقاتها مع شركة "سبيس إكس" المملوكة له.

وكان قد طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها انقطاعاً كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما، ما دفع ماسك للرد على المطالبات بالوعد بإيصال الإنترنت الفضائي "ستارلينك" إلى غزة بعد تصدر هشتاج "starlink for gaza" منصات التواصل الإجتماعي.

وفي خبر آخر، انخفضت قضايا دعاوى الوقف والوصايا في السعودية الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 87.4% في 1443 عنه في 1438 إذ بلغ عددها في آخر إحصائيات للقطاع العدلي 1600 قضية، بينما بلغت قبل 5 سنوات 4085 قضية.

بلغ إجمالي عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في الأعوام من 1438هـ إلى 1443، نحو 15534 قضية، وذلك بحسب رصد لـ«الوطن»، فيما بلغ عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في 1439 نحو 3435 قضية، و2758 قضية في 1440، و2052 قضية في 1441، و1604 في 1442 هـ.

تعرف دعاوى الوقف بأنها كل نزاع متعلق بأصل الوقف أو بإنشائه أو بالشخص المستحق فيه. وكسبت الهيئة العامة للأوقاف في سبيل حمايتها للأوقاف، عددًا من القضايا الوقفية إذ صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة المليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ300 مليون ريال.

وكسبت الهيئة القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، حيث باشرت في عام 2022 (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.