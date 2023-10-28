عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|وفد حكومي من المناطق الاقتصادية يزور السعودية

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

يبدأ وفد حكومي يمثل المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان اليوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وسيتم خلال اللقاءات مناقشة الموقف التنفيذي لمبادرات التعاون المشتركة بين الهيئة وهيئة المدن الاقتصادية السعودية وأهم الفرص الاستثمارية للقطاعات المستهدفة والحوافز والمزايا والتسهيلات المقترحة لمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، كما سيلتقي الوفد بعدد من المستثمرين والشركات ذات الاهتمام بالتوسع في المناطق الاقتصادية بسلطنة عُمان.

اقتصاد عمان| موارد المياه بمحافظة ظفار تؤكد جاهزية وكفاءة السدود في صلالة

اقتصاد عمان|يناير المقبل .. انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء

ويضم الوفد عددًا من الرؤساء التنفيذيين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كلٍّ من صحار وصلالة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ومدينة خزائن الاقتصادية.
 

اقتصاد عمان المناطق الاقتصادية الحرة مال واعمال اخبار الخليج المدن الصناعية بسلطنة عمان Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول .. وغلق 45 كيلو متر

في انتظار الإشارة.. هذا أحد الخيارات لسكان غزة للتواصل مع العالم

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

موضوعات متعلقة

اقتصاد عمان| لقاءات مع الحكومة لتنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات

ترشيحاتنا

جامعة الدول العربية: قوات الاحتلال ارتكبت جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة

وزير الاتصالات الفلسطيني: مصر استجابات فورا لطلبات عودة الاتصالات إلى غزة

الجامعة العربية: أمريكا تتحدث دائما عن حل الدولتين وأفعالها لا تتواءم مع كلامها

دعاء خسوف القمر.. رددوا أفضل الأدعية لنصرة فلسطين على الصهاينة

يوفنتوس يفوز على هيلاس فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي

انسحاب مايك بنس من سباق الرئاسة الأمريكية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

أفضل نظام غذائي لعلاج انتفاخ البطن.. إليك المسموح والممنوع

بعد واقعة البصق| قرار مفاجئ من المصري ضد مروان حمدي.. تعرف عليه

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ