اقتصاد عمان|وفد حكومي من المناطق الاقتصادية يزور السعودية

يبدأ وفد حكومي يمثل المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان اليوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وسيتم خلال اللقاءات مناقشة الموقف التنفيذي لمبادرات التعاون المشتركة بين الهيئة وهيئة المدن الاقتصادية السعودية وأهم الفرص الاستثمارية للقطاعات المستهدفة والحوافز والمزايا والتسهيلات المقترحة لمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، كما سيلتقي الوفد بعدد من المستثمرين والشركات ذات الاهتمام بالتوسع في المناطق الاقتصادية بسلطنة عُمان.

ويضم الوفد عددًا من الرؤساء التنفيذيين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في كلٍّ من صحار وصلالة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ومدينة خزائن الاقتصادية.

