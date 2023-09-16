اقتصاد عمان|يناير المقبل .. انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء

تستضيف سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الـ 8 من شهر يناير المقبل "مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء"، بمشاركة أكثر من 350 خبيرا وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الفضاء من الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص حول العالم.

وبحسب وكالة الانباء العمانية الرسمية فإن المؤتمر يناقش ال جميع القضايا الرئيسية لتطوير قطاع الفضاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك استراتيجيات الفضاء، وتمويل القطاع، واتجاهات السوق والفرص في صناعة الفضاء، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض وغيرها من المجالات.

ويصاحب المؤتمر إقامة معرض للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تقنيات الفضاء وعلومه، بهدف جذب الاستثمار، وإقامة شراكات تجارية جديدة، وزيادة الوعي بالتطورات التكنولوجية التي تحدث في أنحاء القطاع.

وأوضح الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم هذا المؤتمر إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز مكانة سلطنة عُمان في هذا القطاع ووضعه على خريطة الفضاء العالمية والإقليمية، لما تتمتع به من ميزات تنافسية ومقومات من شأنها إضافة قيمة لصناعة الفضاء.

وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضا إلى رفع مستوى الوعي في مجتمع الفضاء الدولي حول الفرص في قطاع الفضاء بالمنطقة، منوها إلى أن المؤتمر سيكون منصة فريدة لجميع الشركاء في هذا القطاع للتواصل مباشرة وتطوير مجالات التعاون.

من جانبه قال باكوم ريفيون الرئيس التنفيذي لشركة يوروكونسلت إن تنظيم أول مؤتمر للفضاء في الشرق الأوسط في سلطنة عُمان سيسلط الضوء على دور عُمان كبوابة للنشاط الفضائي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعزيز النشاط الفضائي الحالي والمستقبلي في المنطقة لجمهور عالمي.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد قامت مطلع العام الجاري بتنفيذ السياسة الوطنية والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء، وتسعى إلى تحفيز النشاط الفضائي محليا، مع ضمان مكانته البارزة على خريطة الفضاء العالمية من خلال المساعدة في جذب خدمات وتطبيقات جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط، وسيكون المؤتمر بمثابة منصة رئيسية لبرنامج الفضاء العُماني لاطلاع المجتمع الدولي على مجموعة الأنشطة الفضائية المخطط لها في عُمان ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع