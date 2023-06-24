اقتصاد عمان|7.4 % نموا بالناتج المحلي الإجمالي

سجَّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة 7.4 %ليصل إلى 10 مليارات و426 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022م، التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 9 مليارات و710 ملايين و400 ألف ريال عُماني، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، فقد جاء هذا الارتفاع مدعومًا بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعا بنسبة 6.7 %مسجلة 7 مليارات و26 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من 2023م مقارنة بـ 6 مليارات و588 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من 2022م.

وسجَّل إجمالي الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 4.6 %، مسجلا مليارًا و922 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بـمليار و839 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من 2022م.

فيما سجّلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموًّا بنسبة 8.4 %من 215 مليونًا و700 ألف ريال عُماني إلى 233 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، وسجّلت الأنشطة الخدمية نموًّا بنسبة 7.4 بالمائة من 4 مليارات و533 مليونًا و300 ألف ريال عُماني إلى 4 مليارات و869 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.

من جانبها ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 %مسجلةً بنهاية الربع الأول من 2023م ما قيمته 3 مليارات و585 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة مع 3 مليارات و379 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الأول من 2022م، ونمت أنشطة النفط الخام بنسبة 6 بالمائة مسجلة 3 مليارات و84 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 6.5 بالمائة مسجلة 500 مليون و600 ألف ريال عُماني.