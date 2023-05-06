اقتصاد عمان| التجارة والصناعة تشارك في اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإيطالية العربية

شاركت غرفة تجارة وصناعة عُمان في اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإيطالية العربية بهدف استعراض آليات تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية إيطاليا في عدد من القطاعات منها: الصناعة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والقطاع السمكي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية.



وقال المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة ممثل الغرفة، إن سلطنة عُمان تُعد من الوجهات الواعدة للاستثمار، وذلك يعود لموقعها الجغرافي المميز، واقتصادها المستقر، وقطاعها اللوجستي المحفز للتجارة الدوليّة.

وأضاف العبري بأن هناك تطلعًا إلى رفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية إيطاليا، وإيجاد شراكات تجارية متينة بين البلدين، خاصةً أنه قد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تنظيم المنتدى العربي الإيطالي المزمع تنفيذه في الربع الأخير من العام الجاري في مدينة روما.

وأشار العبري إلى أن هذا المنتدى يُعد فرصة لتوثيق العلاقات التجارية، والترويج للفرص الاستثماريّة في سلطنة عُمان، لا سيما أن فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة سيقيم منتدى صحار للاستثمار في نهاية العام الحالي، وسيستقطب مستثمرين من مختلف دول العالم.

وأوضح العبري أن جمهورية إيطاليا في طليعة الدول في قطاع الصناعة، وستجد في منتدى صحار للاستثمار الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، خاصة أن محافظة شمال الباطنة لديها العديد من المصانع، وتشهد اقتصادًا وتطورًا متناميًا .