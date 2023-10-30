انطلاق برنامج ريحانة القيادي لزيادة الوعي لدى الفتيات بأسوان

بدأت فتيات "ريحانة" بتنفيذ فعاليات ونشر التوعية لبرنامج ريحانة داخل محافظة أسوان وذلك من خلال إقامة مجموعة من الندوات واللقاءات والدورات التدريبية في مجالات مختلفة.

كما شاركت فتيات وحدة "ريحانة" لتمكين وزيادة وعي الفتيات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان بعروض فنية حيث تم عرض فقرات بفريق كيدز شو ، بحانب أنشطة وتدريبات رياضية بفقرات للزومبا ، والإيروبكس بهدف التوعية بأهمية التغذية السليمة ، وأهمية الرياضة في حياتهم ، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع ، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

فتيات ريحانة

تضمنت الفعاليات تنظيم ندوة تعريفية عن البرنامج ودوره في بناء شخصية الفتاة بمشاركة أكثر من ١٠٠ فتاة ، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات تحت شعار " ريحانة " .

وتم تسليط الضوء على النماذج الناجحة من القيادات النسائية وتأثيرهن في شتى المجالات حيث تم عقد لقاء الفتيات ريحانه مع صافيناز محمد ابراهيم جمعه رئيس مجلس أمناء جمعية نساء الجنوب بأسوان والتي سردت جزء من سيرتها الذاتية التي تضمن مواقف مضيئة في حياتها العملية و العلمية و تجرجها في المناصب حتي أصبحت وكيلة وزارة التربية والتعليم باسوان خلال الفترة السابقة وما لديها من روح وابداع لتعطي أكثر وأكثر لتثبت جدارة الفتاة لتولي أصعب المهام و المناصب القيادية والإجادة فيها .

تمكين الشباب

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية السيدة الفاضلة "انتصار السيسي" قرينة رئيس الجمهورية ، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء الوزير أشرف عطية محافظ أسوان ، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، وبتوجيهات ناصر سليم وكيل الوزارة ، وأفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب ، وتحت إشراف محمد البدري مدير الإدارة ، ومنسقات البرنامج سامية سعد بحر مسئول وحدة ريحانة بأسوان ، ويسرية محمود مشرفة البرنامج وجميع العاملين بالإدارة العامة لتنمية النشء.

والجدير بالذكر بأن برنامج " ريحانة " يستهدف المرحلة السنية في المرحلة العمرية من (١٣ - ١٨) سنة ، ويهدف إلى تشجيع الفتيات على المشاركة المجتمعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب في شتى المجالات ، وينفذ برنامج ريحانة بهدف توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.