رئيس منطقة أسوان الأزهرية ووكيلها يتابعان البرامج التدريبية الخاصة بالمعلمين والإداريين

تابع فضيلة الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد وكيل المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد، وتدريب الإداريين على مهارات الحاسب الآلي.

وأوضح رئيس منطقة أسوان الأزهرية أن هذه البرامج التدريبية تأتي بتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية من أجل تنمية مهارات المعلمين في جميع التخصصات، وكذلك الاهتمام برفع كفاءة الأداء الإداري للإداريين بهدف تطوير العملية التعليمية ضمن خطة الأزهر الشريف للارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية.

البرنامج التدريبى

من جانبه لفت وكيل المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه ينبغي على المتدربين الاستفادة من هذه البرامج لما لها من أثر إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالوسائل التعليمية كعامل أساسي في شرح وتوضيح المناهج الدراسية.

وكان قد أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التموين بمراجعة كافة الإجراءات والخطط اللازمة للتأكد من توفير المخزون الإستراتيجى للسلع الأساسية والمكملة وأيضاً الوقود والسولار وتوافرها بالكميات الكافية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

جهود

موجهاً مسئولى مديرية الصحة ومرفق الإسعاف للتأكيد على توافر الأطقم البشرية وغيرها من المعدات والمستلزمات الطبية والعلاجية وأيضاً الكميات المناسبة من الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة لنقل حالات الوفاة والتدخل السريع لإنقاذ المصابين من الأهالى والمواطنين ، علاوة على قيام مسئولى مديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالتأكد من إتخاذ كافة التجهيزات لإقامة أماكن لإيواء المتضررين من الأزمات وضمان توفير كافة أوجه الدعم والرعاية المعيشية والمجتمعية اللازمة خلال فترة الأزمة.

وأشار المحافظ إلى أهمية مواصلة التنسيق مع قوات الدفاع الشعبى العسكرى لصقل الخبرات ومهارات الكوادر البشرية من خلال إستمرار تنفيذ وإجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري من أجل التدريب والوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية وإستعدادها للتعامل السريع والفعال مع حالات الكوارث والأزمات.

بجانب المرور الميدانى المستمر على المنشآت الحكومية وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات الصناعية والتجارية للمتابعة والإطمئنان على الإلتزام بتطبيق إجراءات الحماية والسلامة المهنية المطلوبة مع إعداد وتنفيذ خطط الإخلاء الأمن والسريع لمختلف العاملين والمواطنين داخل هذه المنشآت في حالة حدوث أي طوارئ .