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برلمان

برلمانى: نسعى لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات .. ودعم غير مسبوق للصناع

النائب محمود الصعيدي
النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب

قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يوجه اهتمام ودعم غير مسبوق من أجل توطين الصناعة المحلية حيث يظهر ذلك من خلال خطوات عدة أبرزها لقاءاته المستمرة مع أصحاب المصانع لبحث سبل كيفية دعمهم وحل مشكلاتهم.

وأكد " الصعيدى" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن أهم ما يعرقل الإرتقاء بمستوى التصنيع المحلي هو تقاعس التنفيذين من الموظفين المعنية بتطبيق القرارات والتوجيهات التي تطلقها القيادة السياسية لدعم الصناع، معقبا " الرئيس يتابع بنفسه ويقدم جميع أوجه التحفيز من خلال هذه الاجتماعات المتتالية للوقوف علي مستجدات هذا الملف".

وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أهمية العمل علي زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، في ظل وجود العديد من الصناعات التى تتوفر المواد الخام اللازمة لإنتاجها داخل الدولة ولسنا في حاجة لإستيرادها.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى فكرة رصد المنتجات التى يتم استيرادها وتمتلك الصناع إمكانية إنتاجها محليا حيث يسهم هذا في الحد من الاستيراد العشوائي وبالتالي توفير مزيد من النقد الأجنبي بل وتوجيهه للأمور الأكثر استحقاقا.

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وأختتم النائب حديثه، قائلا " الدولة تقدم كل ما بوسعها لتسهيل عملية التصنيع من خلال محفزات مختلفة سواء كانت إعفاءات ضريبية أو قروض إئتمان بفائدة بسيطة وغيرها من الإجراءات".

وأكد الإعلامي أحمد موسي ، أن مصر  قامت بشراء ورق بقيمة 650 مليون دولار، في حين أن هناك 3 مصانع ورق في مصر ، كما أنه تم استيراد مسامير بقيمة 20 مليون دولار، مؤكدًا أن مثل هذه المشتريات المكلفة، يمكن تجنبها؛ بدعم صناعات محلية مفيدة.

وناشد "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد " ، بضرورة تعزيز توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي مثلما يحدث في قطاع النقل، حيث يتم تصنيع العربات وقضبان السكك الحديدية محليًا.

وأضاف  أحمد موسي ، أن توطين الصناعات ودعم الانتاج المحلي يعمل علي زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

الصناعة المحلية الرئيس السيسي مجلس النواب استيراد الإنتاج المحلي

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