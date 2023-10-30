دول كلاب.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مقطع فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو، مصور من فلسطين، عن استهداف دبابة إسرائيلية لسيارة مدنية، وقام بقصفها بقذيفة من الدبابة، معلقا: "الحيوان اللي سايق الدبابة القذر بيضرب سيارة مدنية، أنا عاوز أقول كلمة أقذر من كده".

عمرو أديب ينفعل على الهواء

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الاثنين، أن العالم يتحدث عن إنسانية إسرائيل، "أنا مش عاوز أقولك الإنسانية دي تبقى مين، انت شايف المنظر، القذر بيضرب على سيارة مدنية، الحيوان".

وتابع عمرو أديب منفعلًا، أن العالم يصور أن إسرائيل تتعامل بإنسانية، "فين الإنسانية، الراجل اللي بيصور بيصوت وبيقول للناس ارجعوا، دول كلاب بيضربوا أي حد يا جماعة، أنك توثق عقلية الإسرائيلي، واستهدافه للمدنيين نفسهم أمر في غاية البشاعة".

واستكمل، أن فيديو الأسرى لدى حماس الذي انتشر اليوم، ضرب نتنياهو في مقتل، إذ أنه قُسم بشكل قوي من خلال هذا الفيديو الذي انتشر.