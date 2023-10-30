عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب ردا على حمدين صباحي: هيبة مصر وكلمتها سبب دخول المساعدات لغزة

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

انتقد الإعلامي عمرو أديب، تصريحات حمدين صباحي، حول طلبات الحركة المدنية الديمقراطية بشأن القضية الفلسطينية، والذي يطالب بمنع الدول التي تدعم العدوان من العبور من قناة السويس، وطرد السفير الإسرائيلي من مصر، وسحب السفير المصري، وتصريحات من هذا القبيل، قائلا إن تلك التصريحات غير واقعية على الإطلاق، ويجب أن يتم مخاطبة الشعب المصري بواقعية. 

 

عمرو أديب يتحدث عن حمدين صباحي 

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الاثنين، أن حمدين صباحي يتحدث في الوقت الحالي عن ضرورة تأمين المساعدات خلال دخولها إلى غزة، "هو لو المساعدات مش متأمنة كانت هتدخل إزاي، هو المساعدات دخلت ازاي يا حمدين، لو مكنش لمصر هيبة، ولينا كلمة مكنش حد عبرنا، ولا حد كان دخل حاجة". 

 

وتابع عمرو أديب، أن مصر تتحدث في الوقت الحالي وتتحدث للتأكيد على أن سيناء مصرية، ولا مجال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضي مصر، وأراضي سيناء بالتحديد، "إحنا مش عاوزين نتصرف بشكل يندم عليه الشعب والدولة كلها". 

 

واستكمل، أن بعض الشباب المتحمس والمواطنين المتعاطفين بقوة مع القضية الفلسطينية قد يتأثر بمثل تصريحات حمدين صباحي، ولذلك يجب أن يتم التعامل بواقعية، بدلا من التصريحات السينمائية التي ليس لها أي واقع على الأرض. 

عمرو أديب القضية الفلسطينية حمدين صباحي السفير المصري قناة السويس السفير الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

حدث في الأهلي| كورونا يضرب "الأحمر".. غموض موقف كهربا.. والخطيب يتحرك بأزمة كولر وعاشور

موضوعات متعلقة

"بالهداوة على البلد".. عمرو أديب ينتقد تصريحات حمدين صباحي بشأن القضية الفلسطينية

مستشار وزير التموين: أي حرب تؤدي إلى تأثير قوي على الاقتصاد العالمي

السفير حسام زكي: أتوقع مشاركة عالية من الدول العربية في القمة الطارئة

الجامعة العربية: موقفنا ثابت بإيقاف الحرب في فلسطين وتقديم كل الدعم للأشقاء

إعلامية فلسطينية: الوضع مأساوي في غزة.. والأطفال يسقطون كل 5 دقائق

مسؤول بـ "الزراعة" يوضح جهود الرئيس السيسي في استصلاح الأراضي

تخطت الـ 100%.. أسعار العقارات في مصر تفاجئ الجميع |فيديو

اللاعب بيدلع.. تفاصيل أزمة إمام عاشور مع مارسيل كولر في الأهلي

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: أوضحنا لحكومة إسرائيل ضرورة عودة الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة

الصين تحذر في مجلس الأمن من العقاب الجماعي لغزة.. وتطلب وقف النار

فلسطين والسعودية تطلبان عقد دورة غير عادية على مستوى القمة بالرياض

النيابة الإدارية تشرع في تنفيذ التصويت الإلكتروني على انتخابات برلمان الطلائع

نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية استجابة لمطلبنا

الإمارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

انهيار مواطن فلسطيني جاء مصر قبل أحداث غزة الأخيرة: الأطفال عندنا مبتكبرش..خاص

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ