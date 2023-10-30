عمرو أديب ردا على حمدين صباحي: هيبة مصر وكلمتها سبب دخول المساعدات لغزة

انتقد الإعلامي عمرو أديب، تصريحات حمدين صباحي، حول طلبات الحركة المدنية الديمقراطية بشأن القضية الفلسطينية، والذي يطالب بمنع الدول التي تدعم العدوان من العبور من قناة السويس، وطرد السفير الإسرائيلي من مصر، وسحب السفير المصري، وتصريحات من هذا القبيل، قائلا إن تلك التصريحات غير واقعية على الإطلاق، ويجب أن يتم مخاطبة الشعب المصري بواقعية.

عمرو أديب يتحدث عن حمدين صباحي

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الاثنين، أن حمدين صباحي يتحدث في الوقت الحالي عن ضرورة تأمين المساعدات خلال دخولها إلى غزة، "هو لو المساعدات مش متأمنة كانت هتدخل إزاي، هو المساعدات دخلت ازاي يا حمدين، لو مكنش لمصر هيبة، ولينا كلمة مكنش حد عبرنا، ولا حد كان دخل حاجة".

وتابع عمرو أديب، أن مصر تتحدث في الوقت الحالي وتتحدث للتأكيد على أن سيناء مصرية، ولا مجال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضي مصر، وأراضي سيناء بالتحديد، "إحنا مش عاوزين نتصرف بشكل يندم عليه الشعب والدولة كلها".

واستكمل، أن بعض الشباب المتحمس والمواطنين المتعاطفين بقوة مع القضية الفلسطينية قد يتأثر بمثل تصريحات حمدين صباحي، ولذلك يجب أن يتم التعامل بواقعية، بدلا من التصريحات السينمائية التي ليس لها أي واقع على الأرض.