فضل الصبر وما أعده الله تعالى للصابرين.. واعظة بالأوقاف تكشف 3 درجات

ما هو فضل الصبر، وماذا أعد الله تعالى للصابرين؟ أمر بينته الداعية دينا أبو الخير الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال البث المباشر على صفحة صدى البلد بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ما هو فضل الصبر؟

وقالت أبو الخير، إن الصبر أساس في الدين الإسلامي، وهو أمر ينبغي على كل مسلم ومسلمه أن يتخلق به حيث حثنا عليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأشارت أبو الخير إلى أن مفهوم الصبر ودرجاته على 3 مراتب منها حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن أي معصية لله عزوجل، مشددة على أن الصبر خلق محله القلب وقد اختصه الله تبارك وتعالى بأجر وبشريات من عنده لا يستطيع أن يتخيلها إنسان فقال سبحانه:" وبشر الصابرين".

متى نسأل الله تعالى الصبر؟

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسأل الصبر إلا إذا نزلت المصيبة؛ فقد سمع أحدهم وهو يدعو اللهم أنزل عليَّ الصبر؛ فقال: «سألت الله البلاء» إذا نزل البلاء فاسأله الصبر، وإذا لم ينزل البلاء فاسأله أن يصرف عنا السوء بما شاء، وكيف شاء.

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ : أَوْصِنِى . فَقَالَ : سَأَلْتَ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ قَبْلِكَ « أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَىْءٍ ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلاَمِ ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِى السَّمَاءِ وَذِكْرٌ لَكَ فِى الأَرْضِ ». [مسند أحمد]

قال تعالى : { الَذِينَ إذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ } لم ينسوا الله, لم يتبرموا, لم يعترضوا على أمر الله إنما في رضا .. في تسليم .. في توكل وفي عمل, الصبر حبس النفس, فهذا قد حبس نفسه لله فعلمنا من كنوز الذكر { إنَّا لِلَّهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ } تلاقي وسعت صدرك.

قال البغوي- رحمه الله- في تفسير قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ }: أي بالصوم، وسمي شهر رمضان شهر الصبر، وأصل الصبر الحبس، ففي الصوم حبس النفس عن المطاعم وبعض اللذات»

ودعا اللهم هب لنا الصبر على ما كرهنا من قضائك، والرضا بذلك طائعين، وهب لنا الشكر على ما جرى به قضاؤك، والاستكانة لحسن قضائك، متذللين خاضعين، رجاء المزيد والزلفى لديك يا كريم.