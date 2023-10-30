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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالغ في مباراة.. نجم الأهلي السابق يعلق على الخسارة من صن داونز

صدى البلد

أكد عمرو أنور نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لعب بحرص أكثر من اللازم في لقاء الذهاب أمام صنداونز في جوهانسبرج، وكان هناك مبالغة كبيرة في الدفاع، وكان لابد من وجود قدرة جيدة على التحول الهجومي وهي النقطة التي افتقدها الفريق، ولكن الامور ستختلف في لقاء الإياب.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "ظهور رولاني موكوينا مدرب صنداونز وهو يحتفل وهذا حقه، لكن ذلك يدل على حجم النادي الاهلي لأن الفوز عليه أمر كبير بالنسبة له، ولو لعب صنداونز بنفس الطريقة في القاهرة سيكون هناك مساحات كبيرة والفكرة هنا في القدرة على التحول من الحالة الدفاعية للهجومية بأسرع وقت ممكن وبأقل عدد من التمريرات".

وأضاف: "مسألة ضغط المباريات جعلت هناك ثبات كبير على التشكيل، وهذا لا يقلل من بعض العناصر، ولا يوجد لاعبين من أصحاب المستوى الواحد بالتأكيد هناك فروقات، وهذه نقطة مهمة لابد من استيعابها، ولذلك لابد من عمل الروتيشن من أجل اراحة بعض العناصر، وهناك مباريات تحتاج لتغيير طريقة اللعب من أجل مجاراة المنافس وهذا يتوقف على نوعية اللاعبين والاحتياجات في المباراة".

وأكمل: "المباراة القادمة ستكون هامة ولا تقبل الدفع بلاعب غير جاهز في التشكيل الأساسي، وصلاح محسن بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة، ولا يتحمل مباراة مثل لقاء الذهاب وكذلك الوقت الطويل الذي شارك فيه، والدور الذي أسند له كان صعبا، والواضح أن لقاء الذهاب كان هدف كولر هو عدم الخسارة".

وزاد: "المدربين دائما لهم وجهات نظر بعيدة عن التحليل الفني، ولكن ما حدث في المباراة السابقة دفاعيا كان مبالغ فيه بشكل واضح، وهناك أوقات يكون اللاعب مكلف بمهام معينة من المدرب ولا ينفذها، لذلك لابد من تدخل مبكر بتغييرات من جانب كولر، ومن الممكن ألا يلجأ المدرب للدفع بلاعبين آخرين لأنهم لن يستطيعوا تقديم نفس الدور الذي يقدمه المتواجد في أرضية الملعب".

وتابع: "في غياب كهربا وموديست كان الحل الأمثل هجوميا للأهلي هو طاهر محمد طاهر لأنه لاعب تكتيكي مهم ويجيد الأدوار الدفاعية ويمتلك سرعات وتحول من الدفاع للهجوم بشكل أفضل، لكن حسين الشحات هجوميًا لاعب عالٍ بينما دفاعيًا ليس بنفس الدرجة".

وأكد: "بالتأكيد حسين الشحات سوف يلعب أساسيا في اللقاء المقبل، وحال جاهزية إمام عاشور سوف يبدأ اللقاء هو الآخر، ولو لعب بيرسي تاو في الهجوم وخلفه رضا سليم وحسين سيكون هناك ثقل هجومي كبير، ولابد أن يتحلى اللاعبون بالهدوء والمحافظة على الشباك نظيفة".

وأضاف: "كولر اعتمد على أفشة صانع ألعاب بجوار ثنائي ارتكاز، وحالة اللاعبين يوم المباراة دائمًا تكون حاسمة، من الوارد أن يفاجئ أي مدرب بابتعاد عدد كبير من اللاعبين عن التوفيق".

وأتم: "مباراة العودة 50% لكل فريق، ولست مطمئن بنسبة كبيرة، والأهلي فريق كبير يواجه خصم عنيد، ولابد من الضغط عليه وحرمانه من الاستحواذ قدر الامكان، خوفا من ارهاق اللاعبين، ولابد التركيز على الضغط العالي في اللقاء، وان تكون الخطوط قريبة، مع ضرورة التحلي بالهدوء وعدم الاستعجال، والفريق الذي يدافع جيدا الآن هو من يحقق الفوز، والمكسب ليس معناه فتح كل الخطوط، لأن هذا الكلام أصبح يمثل خطورة على أي فريق".

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