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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشباب والرياضة تصل بقطار فنون تنموية لدمياط

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

 

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال  الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف، تنفيذ ورش اليوم الواحد ببرنامج" فنون تنموية"  بمراكز الشباب ،  تحت شعار الشباب والمناخ  ،حيث استكملت فعاليات الجولة السادسة من المرحلة الأولى من البرنامج ، بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة.

تنوعت الفعاليات بين جلسات وورش عمل تضم  أقسام: "ورشة المسرح بمشاركة المخرج المسرحي ماهر الحجار -  مؤسس فرقة تياترو مترو للمسرح التفاعلي ومسرح الشارع ، وورشة الكاريكاتير بمشاركة آية عاطف، من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وورشة الجرافيتي بمشاركة يارا أسامة، ويحي محمد من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان .

ويهدف البرنامج إلى استثمار ممارسة الفن بين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مناقشة تلك القضايا بشكل إبداعي وملهم ، حيث يكون للفن أهداف تنموية نبيلة يجب رعايتها وتعزيزها ، وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان حماية وعدالة اجتماعية للجميع ، وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة والخضراء ، وتشجيع الفتيات على تقلد المناصب وسماع أصواتهن ، والقضاء على التمييز ضد المرأة ، وتعزيز الممارسات التي تحد من الفقر بين الأجيال.

وتستكمل فعاليات البرنامج خلال شهري أكتوبر ونوفمبر  ، حيث سيعقد البرنامج ورشة في كل من المحافظات التالية ( بورسعيد – المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر).

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

 

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دمياط الأمم المتحدة للطفولة الإدارة المركزية التنمية المستدامة التعليم المدني الجرافيتي الثقافية والفنية الخضراء تشجيع الفتيات

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