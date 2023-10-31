الشباب والرياضة تصل بقطار فنون تنموية لدمياط

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف، تنفيذ ورش اليوم الواحد ببرنامج" فنون تنموية" بمراكز الشباب ، تحت شعار الشباب والمناخ ،حيث استكملت فعاليات الجولة السادسة من المرحلة الأولى من البرنامج ، بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة.

تنوعت الفعاليات بين جلسات وورش عمل تضم أقسام: "ورشة المسرح بمشاركة المخرج المسرحي ماهر الحجار - مؤسس فرقة تياترو مترو للمسرح التفاعلي ومسرح الشارع ، وورشة الكاريكاتير بمشاركة آية عاطف، من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وورشة الجرافيتي بمشاركة يارا أسامة، ويحي محمد من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان .

ويهدف البرنامج إلى استثمار ممارسة الفن بين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مناقشة تلك القضايا بشكل إبداعي وملهم ، حيث يكون للفن أهداف تنموية نبيلة يجب رعايتها وتعزيزها ، وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان حماية وعدالة اجتماعية للجميع ، وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة والخضراء ، وتشجيع الفتيات على تقلد المناصب وسماع أصواتهن ، والقضاء على التمييز ضد المرأة ، وتعزيز الممارسات التي تحد من الفقر بين الأجيال.

وتستكمل فعاليات البرنامج خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، حيث سيعقد البرنامج ورشة في كل من المحافظات التالية ( بورسعيد – المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر).

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