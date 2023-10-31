ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .

. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25314 طن تشمل : 3400 طن رمل و 5830 طن يوريا و 13084 طن ملح صب و 1000 طن مولاس و 2000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63570 طن تشمل : 11570 طن خردة و 16900 طن ذرة و 2100 طن زيت طعام و 12077 طن حديد و 200 طن تفاح و 3694 طن فول و 17029 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 482 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 650 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4948 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47509 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 429639 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1265 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5525 شاحنة .