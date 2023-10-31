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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .

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. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة  .  
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25314 طن تشمل : 3400 طن رمل و 5830 طن يوريا و 13084 طن ملح صب و 1000 طن مولاس و 2000 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63570 طن تشمل :  11570 طن خردة و 16900 طن ذرة و 2100 طن زيت طعام و 12077 طن حديد و 200 طن تفاح و 3694 طن فول و 17029 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 482 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 650 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4948 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47509 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 429639 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1265 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5525 شاحنة .

دمياط المركز الاعلامي القطاع الخاص حاويات هيئة ميناء دمياط هيئة ميناء ترانزيت بضائع متنوعة

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