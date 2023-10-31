حظه ليس بمثل موهبته.. فرج عامر يكشف عن أفضل مهاجم بمصر

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “سيظل حسام حسن لاعب سموحة من افضل مهاجمي الكرة في مصر ، للاسف ليس حظة مثل مهارته”.

وخطف سموحة بـ 10 لاعبين نقطة التعادل مع زد بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة علي فيسبوك "سموحة فريق قوي ولكن الاستهتار والتهاون من بعض اللاعبين يجعلنا ندفع ثمن غالي".

واضاف"مبروك لسموحة التعادل مع زد والتحكيم والتعليق".

بهذه النتيجة يحتل فريق زد المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 9 نقاط، جمعها من 5 مباريات.