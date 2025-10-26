قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
أخبار البلد

في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف

بطولة
بطولة
أحمد عبد القوى

أسدل الستار على فعاليات بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات التى استمرت على مدار ثلاثة ايام بملعب نادى جولف نيو  جيزة بمشاركة ما يقرب من مائة لاعب ولاعبة مثلوا 15 دولة .

وتوج بلقب الناشئين مرحلة 18  عاما اللاعب التشيكى اوندرى شيرموشيك بعد صراع مثير وشرس مع لاعب منتخبنا الوطنى على الدين سلامة انتهى لصالح التشيكى وذلك بفارق ضربة واحدة فقط حيث سدد اندورى 214  ضربة بينما سدد على الدين 215 ضربة وتبعهما ثالثا التشيكى الكسندر بتسديد 222 ضربة .

اما منافسات السيدات فقد فازت لاعبة جنوب افريقيا ايزابيلا فيريرا باللقب لتحمل كأس نفرتيتى وذلك بفارق 3  ضربات عن مواطنتها شارلوت ميلارد وسجلت ايزابيلا 13 ضربة تحت المعدل مقابل 10  ضربات تحت المعدل لمواطنتها شارلوت فيما جاءت اللاعبة التونسية اسراء بوعمور فى المركز الثالث حيث سددت 221 ضربة .

اما منافسات النت باحتساب الهانديكاب فقد فازت بالمركز الاول اللاعبة السعودية رغدة العيساوى وتلتها فى المركز الثانى التونسية اية لدهيرى وفى الترتيب الثالثة اللاعبة الكندية لوجين خليل فيما فازت اللاعبة الهولندية بياتريس بالمركز الاول فى منافسات النقاط. 

وفى باقى المنافسات توج لاعبنا عبد الرحمن الدفراوى بمرحلة 16  عاما ناشئين بعد منافسة قوية للغاية مع لاعبنا عمر يسرى حيث سدد الدفراوى 226  ضربة مقابل 227  للاعب عمر ليحقق الدفراوى اللقب بفارق ضربة واحدة فقط بينما جاء ثالثا التونسى مالك مينتى .

وفى مرحلة 13  عاما ناشئين فاز لاعبنا اديب شبانة بالمركز الاول مسجلا معدل الملعب بعدما سدد 216  ضربة فيما جاء فى الترتيب الثانى الفلسطينى دانيال طاهر وسدد 220  ضربة وتلاهما ثالثا اللاعب السعودى عبد الرحمن سلامة 249 ضربة .

وفى مرحلة 18  عاما ناشئات فازت التونسية ياسمينا دريس بالمركز الاول، وفى مرحلة 16  عاما ناشئات فازت بالمركز الاول اللاعبة الفلسطينية ياسمين طاهر وسجلت خمس ضربات فوق المعدل وتلتها فى المركز الثانى لاعبتنا نور بالى ثم فى المركز الثالث اللاعبة الاردنية ليليان مجاهد .

وفى مرحلة 13  عاما ناشئات توجت باللقب اللاعبة التونسية لينا برهومى وسجلت 5 ضربات فوق المعدل وتبعتها فى المركز الثانى لاعبتنا الين انور وفى المركز الثالث سحر مراد وفى المركز الرابع ليلة الفونس .

وفى منافسات 9 حفر ناشئين 10  سنوات حصل امين قنديل على المركز الاول وتلاه الاردنى تاج لؤى ثانيا ثم الكندى ادم جمعة ثالثا بينما فازت مايا انور بالمركز الاول للناشئات للمسابقة ذاتها وتبعتها شقيقتها لارا انور فى المركز الثانى .

قام بتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات كل من نائب رئيس اتحاد الجولف المهندس محمد انور وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد العربى للجولف ورئيس لجنة الجولف فريحان بوشماوى وعضو اتحاد الجولف احمد الشلقانى ومدير نادى جولف نيو جيزة على محمد .

وبدأ حفل توزيع الجوائز الذى جاء مبهرا واستمرارا للنموذج الجديد الذى يقدمه اتحاد الجولف بتكريم كل البراعم والناشئين الذين لم يحالفهم التوفيق فى البطولة ثم توالى تسليم الجوائز والهدايا الى الفائزين والفائزات وعزف النشيد الوطنى للمركز الاول فى كل فئة .

ومن جانبه اشاد المهندس محمد انور باداء جميع المشاركين فى البطولة متمنيا للجميع التوفيق ومقدما التهنئة للفائزين مثنيا على المجهود الكبير الذى بذلوه طوال فترة المنافسات .

ووجه نائب رئيس الاتحاد الشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على دعمه المتواصل ومساهمته فى تطوير ونمو رياضة الجولف فى مصر ودوره الفعال فى ان تصبح مصر وجهة رائدة للجولف فى الشرق الاوسط رياضيا وسياحيا .

وتمنى المهندس محمد انور كل التوفيق لمنتخب مصر الوطنى للرجال المقبل على خوض منافسات البطولة العربية بالسعودية خلال الفترة من 9  الى 15  نوفمبر المقبل مشيدا بمجهودات عضو مجلس ادارة الاتحاد احمد الشلقانى فى اعداد الفريق لتلك البطولة الهامة .

واشاد بمجهودات مدير البطولة ايمان ابراهيم وطاقم التحكيم خالد ربيع ومحمد حمدان والمتابعة الكبيرة من عضو مجلس ادارة اتحاد الجولف المهندس شريف فهمى موجها الشكر الى نادى جولف نيو جيزة الذى قدم الكثير ولم يدخر جهدا فى سبيل تحقيق البطولة لهذا النجاح الكبير .

ومن جهتها اشادت عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربى فريحان بوشماوى بالتنظيم الرائع للبطولة من كافة الجوانب وتوافر كل عوامل النجاح والامكانيات وهو ما ساهم فى خروجها فنيا على اعلى مستوى. 

واكد رئيس اتحاد الجولف الاردنى ناصر الشومالى على نجاح البطولة بصورة مبهرة مؤكدا ان ما يحدث حاليا فى بطولات الاتحاد المصرى للجولف هو ابداع بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

