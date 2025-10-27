الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر

دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء ممر آمن للمدنيين العالقين في مدينة الفاشر السودانية، بعد إعلان مليشيا الدعم السريع سيطرتها الكاملة على المدينة، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال توم فليتشر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان إن "مئات الآلاف من المدنيين باتوا محاصرين وسط المعارك، يعانون الجوع والخوف ويتعرضون للقصف، دون إمكانية الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان".

وجاءت الدعوة الأممية عقب إعلان مليشيا الدعم السريع الأحد أنها "فرضت سيطرتها على الفاشر بعد معارك استمرت أكثر من عام"، بينما لم يصدر تأكيد رسمي من الجيش السوداني.

وأكدت مليشيا الدعم السريع في بيان أنها "حررت المدينة من المرتزقة والميليشيات المتحالفة مع جيش الإرهابيين"، مشيرة إلى أنها نفذت "عمليات نوعية أنهكت العدو وأدت إلى انهيار دفاعاته".

في المقابل، نفت المقاومة الشعبية المتحالفة مع الجيش سقوط المدينة بالكامل، مؤكدة استمرار القتال داخل الفاشر، فيما قالت تنسيقية لجان المقاومة إن ما تمت السيطرة عليه هو "مبان خالية لا تحمل أهمية عسكرية"، مضيفة أن الجيش انسحب منها منذ نحو عام ونصف.