قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
هل الشخص المتوفى في حوادث الطرق يعد شهيدا؟.. الإفتاء تجيب
فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين
الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز إلى صفوفه بانتقالات يناير
أمين عام حزب الله: استهداف منزل نتنياهو مقصود ونفذته قواتنا بخبرة وتخطيط دقيق
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع
يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء ممر آمن للمدنيين العالقين في مدينة الفاشر السودانية، بعد إعلان مليشيا الدعم السريع سيطرتها الكاملة على المدينة، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال توم فليتشر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان إن "مئات الآلاف من المدنيين باتوا محاصرين وسط المعارك، يعانون الجوع والخوف ويتعرضون للقصف، دون إمكانية الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان".

وجاءت الدعوة الأممية عقب إعلان مليشيا الدعم السريع الأحد أنها "فرضت سيطرتها على الفاشر بعد معارك استمرت أكثر من عام"، بينما لم يصدر تأكيد رسمي من الجيش السوداني.

وأكدت مليشيا الدعم السريع في بيان أنها "حررت المدينة من المرتزقة والميليشيات المتحالفة مع جيش الإرهابيين"، مشيرة إلى أنها نفذت "عمليات نوعية أنهكت العدو وأدت إلى انهيار دفاعاته".

في المقابل، نفت المقاومة الشعبية المتحالفة مع الجيش سقوط المدينة بالكامل، مؤكدة استمرار القتال داخل الفاشر، فيما قالت تنسيقية لجان المقاومة إن ما تمت السيطرة عليه هو "مبان خالية لا تحمل أهمية عسكرية"، مضيفة أن الجيش انسحب منها منذ نحو عام ونصف.

الأمم المتحدة مدينة الفاشر السودان مليشيا الدعم السريع الجيش السوداني إقليم دارفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

ترك العمل وتراكمت الديون عليه.. شاب ينهي حياته في منشأة ناصر

زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ

حادث المعادي

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على محور حسب الله الكفراوي بالمعادي

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد