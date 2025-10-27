متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه وفقًا للمعلومات، سوف يبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، يوم 1 نوفمبر في تمام السابعة مساءً، وسيستغرق ساعة ونصف الساعة، ثم جولة للرؤساء والملوك في المتحف.

وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، أن الاحتفالية ستشمل عرضًا يستعرض قوة وعراقة الحضارة المصرية، وسيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل.

أما البطل داخل المتحف فسيكون الملك توت عنخ آمون الذي انتقل من متحف التحرير إلى المتحف الكبير، وسيكون العرض مبهرًا، وموسيقى الحفل من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه، الذي قدم موسيقى حفل المومياوات، وهو موسيقار دولي معروف في الخارج.

ويقود المايسترو ناير ناجي واحدًا من أضخم العروض الموسيقية في تاريخ مصر بمشاركة 78 عازفًا مصريًا وعدد كبير من العازفين من الدول الأخرى سيقدمون موسيقى السلام.

واختتمت: مصر أقامت احتفالين مبهرين لنقل المومياوات وطريق الكباش، والآن تتجه الأنظار إلى حفل نتوقع ألا يقل إبهارًا في افتتاح المتحف الكبير، وسيكون الاحتفال تحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحت إشراف محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة، وهو شخصية معروفة بعمله المبهر ودقته، ولا يترك أي تفصيلة للصدفة، ونتوقع منه حفلاً لا يقل أهمية عن الحفلات السابقة.