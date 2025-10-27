المتحف المصري الكبير الوحيد في العالم الذي يحتوي على 12 قاعة تاريخية

أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، وأستاذ الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير له هوية واضحة، وهو المتحف الوحيد في العالم الذي يحتوي على 12 قاعة تاريخية، في رحلة ما قبل التاريخ إلى العصرين اليوناني والروماني في مصر.

وقال طارق توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المتحف المصري الكبير يحتوي على أعمدة وأجزاء من مسلات، إضافة إلى التماثيل الضخمة للملوك والتوابيت الحجرية.

وتابع المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، وأستاذ الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير، يطل بشكل مباشر على الأهرامات.