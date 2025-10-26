4 طلاب يعتدون على زميلهم بمدرسة ببني سويف.. ووالده يستغيث بوزير التعليم

نشر عمرو جمعة عابدين ولي أمر الطالب أنس إسلام جمعة بمدرسة أبو بكر الصديق بقرية البهسمون مركز اهناسيا محافظه بني سويف ، استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أكد خلالها تعرض ابنه يوم الاحد الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٥ فى تمام الساعه 1 مساء في مدرسة أبو بكر الصديق بقرية البهسمون مركز اهناسيا محافظه بني سويف ، لإصابات وخدوش متعددة في الوجه، بسبب تعدي الطلاب الاتي اسماءهم عليه داخل المدرسة :

عمر محمود سامي

زياد أحمد محمد

ياسين محمود محمد

محمد نادي

وقال ولي الامر : لقد وقعت هذه الحادثة أمام احد المعلمين الذي لم يتدخل لحماية الطالب أو السيطرة على الموقف، لان هؤلاء الطلاب من أقاربه وجيرانه، مما أثّر على حياديته في التعامل مع الواقعة.



وأضاف ولي الامر : تجدر الإشارة إلى أن سبب الواقعة هو أن الطالب المعتدى عليه كان يؤدي مهامه كمندوب عن المدرس، وأبلغ عن شغب هؤلاء الطلاب داخل الفصل، فقاموا بالتربص له والاعتداء عليه بالضرب بعد ذلك.



واكد ولي الامر إن ما حدث يعد تجاوزًا خطيرًا للسلوك والانضباط المدرسي، ويعكس ضعفًا في السيطرة الإدارية داخل المدرسة وتدنيًا في مستوى المتابعة والانضباط، الأمر الذي يتطلب التحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع ، لذا نرجو من وزير التربية والتعليم فتح تحقيق فوري في الحادثة، واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات تحفظ هيبة المؤسسة التعليمية، وتحقق العدالة للطرف المتضرر.