أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا

يشارك المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، كمستشار ممثل عن قارة إفريقيا لمجلس الحوكمة لمجلس المطارات العالمي ACI World Governing Board، وذلك ضمن مشاركة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الاجتماع السنوي والجمعية العامة والمعرض العالمي للمجلس الدولي للمطارات ACI World/ACI NA Annual General Assembly, Conference and Exhibition 2025 (WAGA2025)، والذي يعقد بمدينة تورونتو، كندا، خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا الحدث السنوي، والذي ينظمه هذا العام المجلس الدولي للمطارات – إقليم أمريكا الشمالية بالتعاون مع المجلس الدولي للمطارات العالمي، أحد أبرز التجمعات الدولية المتخصصة في صناعة المطارات، حيث يجمع نخبة من القيادات والمسؤولين التنفيذيين وصناع القرار لمناقشة مستقبل صناعة الطيران، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والابتكار الرقمي، واستدامة البنية التحتية. ويستضيف الحدث هذا العام مطار تورونتو بيرسون الدولي.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري كمستشار لمجلس الحوكمة لمجلس المطارات العالمي ACI World Governing Board، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية والدور المتنامي لمصر في دعم وتطوير قطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.

وكان المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا قد أعلن خلال اجتماعات مجلس إدارته الرابع والسبعين التي عقدت بمدينة لوساكا في زامبيا عن تعيين المهندس أيمن عرب لمنصب مستشار في مجلس الحوكمة لمجلس المطارات العالمي ACI World Governing Board، وهو أعلى سلطة لاتخاذ القرار يمثل المطارات على مستوى العالم ويعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد مسارات تطوير صناعة الطيران.

ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن المجلس الدولي للمطارات لكل من إقليم إفريقيا، إقليم أوروبا، إقليم آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، إقليم أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وإقليم أمريكا الشمالية، بالإضافة الي ممثلين من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا).

وتتناول اجتماعات هذه الدورة عدداً من الموضوعات الاستراتيجية، من بينها مراجعة واعتماد تشكيل مجلس الإدارة والمجلس المعاون والمستشارين لعام 2026، واعتماد خطة العمل والميزانية الخاصة ب ACI World لعام 2026، إلى جانب مناقشة مستجدات المبادرات الرئيسية وفي مقدمتها الإطار العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومبادرات الابتكار الرقمي داخل المطارات بالاضافة الي تحسين تجربة المسافر.

وأكد المهندس أيمن عرب أن توليه منصب مستشار في مجلس الحوكمة لمجلس المطارات العالمي ممثلاً عن إقليم إفريقيا يمثل مسؤولية مضاعفة تعكس مكانة مصر الرائدة في قطاع الطيران التي تتماشى مع توجيهات وزارة الطيران المدني لتعزيز الحضور المصري والإفريقي في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن هذا التمثيل يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين مطارات العالم، بما يسهم في دعم تطلعات القارة الإفريقية وصياغة مستقبل أكثر استدامةً وابتكاراً لصناعة الطيران العالمي.

جدير بالذكر ان الاجتماع السنوي والجمعية العامة والمعرض العالمي للمجلس الدولي للمطارات WAGA قد عقد العام الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تستضيفه مدينة ليما ببيرو في نسخته لعام 2026، بينما فازت مدينة شرم الشيخ في مصر بتنظيم ال WAGA لعام 2027، حيث تم الاعلان وتوقيع الاتفاقية الرسمية لاستضافة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لهذا الحدث الدولي على هامش اجتماعات المجلس الدولي للمطارات –إقليم إفريقيا التي أقيمت بمدينة أروشا بتنزانيا إبريل الماضي.

