استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون بين جامعة سيناء ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة

استمر تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين كلية طب الفم والأسنان بجامعة سيناء ومديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، للكشف والعلاج على الطلاب والطالبات بمدارس العريش للعام الدراسي 2023 - 2024م.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



الكشف مجانا

وتلقى طلاب بمدرستي الشهيد المواطن أيمن محمد بكير الزراعية، ومدرسة الكرامة للتعليم الأساسي، الكشف بمقر جامعة سيناء كليه طب الفم والأسنان، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك بين كلية طب الفم والأسنان بجامعة سيناء ومديرية التربية والتعليم للكشف والعلاج على الطلاب والطالبات مجانا.

وتم التنسيق على أن يكون الكشف اليوم الأول بالمدرسة، واليوم الثاني يكون الكشف بمقر الجامعة بكلية طب الفم والأسنان، استكمالاً للكشف على الطلاب في المدارس، ونقل الحالات التي تحتاج إلى العيادات الخارجية، وتم اليوم الكشف على هذه الحالات بمقر كلية طب الفم والأسنان بجامعة سيناء.

وسيتم استكمال البروتوكول المشترك على مدار العام الدراسي الحالي.