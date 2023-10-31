عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون بين جامعة سيناء ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة

الكشف الطبي على طلاب
الكشف الطبي على طلاب المدارس بسيناء

استمر تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين كلية طب الفم والأسنان بجامعة سيناء ومديرية التربية والتعليم  بشمال سيناء، للكشف والعلاج على الطلاب والطالبات بمدارس العريش للعام الدراسي 2023 - 2024م.   

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية  اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 

 

الكشف مجانا

وتلقى طلاب بمدرستي الشهيد المواطن أيمن محمد بكير الزراعية، ومدرسة الكرامة للتعليم الأساسي، الكشف بمقر جامعة سيناء كليه طب الفم والأسنان، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك بين كلية طب الفم والأسنان بجامعة سيناء ومديرية التربية والتعليم للكشف والعلاج على الطلاب والطالبات  مجانا.

وتم التنسيق  على أن يكون الكشف اليوم الأول بالمدرسة، واليوم الثاني يكون الكشف بمقر الجامعة بكلية طب الفم والأسنان، استكمالاً للكشف على الطلاب في المدارس، ونقل الحالات التي تحتاج إلى العيادات الخارجية، وتم اليوم الكشف على هذه الحالات  بمقر كلية طب الفم والأسنان بجامعة سيناء.

وسيتم استكمال البروتوكول المشترك على مدار العام الدراسي الحالي.

txt

طلائع شباب شمال سيناء تشارك في أنشطة احتفالات أكتوبر

سيناء طلاب الاسنان جامعه مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع كولر.. موقف إمام عاشور من المشاركة أمام صن داونز

هل الاستغفار والتوبة يجزئان عن الصلوات الفائتة .. أمين الإفتاء يجيب

أعنف وأشرس أنواع السرطانات .. تفاصيل صادمة عن مرض هاني الناظر

رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

إبادة جماعية.. بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن استهداف المستشفيات في غزة

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ