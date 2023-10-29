طلائع شباب شمال سيناء تشارك في أنشطة احتفالات أكتوبر

شاركت طلائع أندية النشئ بمديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء في فعاليات الحفل الذي أقيم بمتحف القوات الجوية بالقاهرة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد73.،لاظهار بطولات الحرب وتضحيات أبنائنا البواسل، أثناء الحرب .

برنامج فني:



وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ، إن الوزارة من خلال الادارة المركزية لتنمية النشء ، أعدت برنامج فني وثقافي يليق بهذا الحدث، الذي يمثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، كتبه المصريين بدمائهم من أجل وطنهم".

ويستهدف البرنامج غرس الروح الوطنية لدى أجيال من المصريين، إضافة إلى التذكير بتضحيات وبطولات أبناء مصر من أجل عودة الأرض.

وأضاف: "إن هذه الفعاليات سوف تمتد إلى كل شبر من أرض مصر بعروض فنية ومسرحية وندوات ثقافية وشهادات لأبطال الحرب.

وتتضمن الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، عدة ندوات تثقيفية داخل مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، تنفذها الأندية الثقافية بالمديريات، و المنتديات الثقافية داخل المحافظات.



حيث تتناول الحديث عن حرب أكتوبر، والبطولات التي قام بها الأبطال المصريين، الذين ضربوا أروع النماذج في الصمود والتحدي، والحرص على إشراك أكبر عدد من النشء والشباب في تلك الندوات التثقيفية، تأكيداً على اعتزازهم بالوطن، وإعلاءً لقيم الولاء والانتماء، وإبراز الدور الإيجابي لتلك الندوات والاحتفالات في تكوين الشخصية الشابة القادرة على حمل لواء تنمية البلاد في شتى المجالات.