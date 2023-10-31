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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تسلم تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

قامت جامعة الدول العربية بتسليم ردها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي وفقاً للتوقيتات التي حددتها المحكمة، وذلك في القضية التي تنظرها بشأن إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن إستمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.

وقال البيان الصحفي الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم بشأن تسليم التعليق المكتوب للجامعة في طلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات ومُمارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بما فيها القدس الشرقية، إن الأمانة العامة سلّمت مُرافعتها المكتوبة في شهر يوليو الماضي وفقاً للإجراءات المتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وأضاف البيان، إن الأدلّة والحيثيات تضمنت ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الإحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جامعة الدول العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.

يذكر أن المحكمة قررت عقد جلسات الإستماع في القضية بدءاً من يوم 19/2/2024.

الجامعة العربية الشعب الفلسطيني جامعة الدول العربية محكمة العدل الدولية

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